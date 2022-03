KONCERT

SZOMBATHELY

A Végállomás Klubba ma 20 órakor a 30 éves Trottel Re cords születésnapi koncertsorozata keretében érkezik a Trottel Talayapa Duó, a Korai electric és DJ. Urban Vinyl. Március 19-én, szombaton 20 órakor a hazai alterrock-alapzenekara, a Pál Utcai Fiúk lép színpadra. A koncert előtti hangulat fokozásról a FeelGood gondoskodik, utána pedig gigantikus Alter after Golyó Buli Rockgolyóval.

Az Agora Művelődési és Sportházban március 19-én, szombaton 19 órakor Koprive&Friends-koncert lesz. Vendégként fellép a Boglya Együttes és a hazai horvát népzene ismert hangja, a bácskai Gyurity István.

SZÍNHÁZ

SZOMBATHELY

A Mesebolt Bábszínház 125-ös termében március 20-án, vasárnap 10 órakor Fókaszív című matiné előadásra várják a gyerekeket 4 éves kortól.

RÉPCELAK

A Művelődés Ház és Könyvtár színháztermében ma 18 órakor a Pillangó című monodrámát mutatják be.

RENDEZVÉNY

SZOMBATHELY

Az MMIK díszterén ma 17 órakor az Ataru Taiko Japándob Együttes ad koncertet. Az Agora Művelődési és Sportházban március 19-én 9-től 12 óráig Kézműves kuckó: tavaszmanó-készítés. Az MMIK-ban március 19-én 10-től 16 óráig rendezik meg a Pajtaszínházi szemlét.

A Savaria moziban március 21- én 15 órakor Az égbolt nem a határ című csillagászati és űrtudományi szabadegyetemen Az első űrszondák a világűrben címmel Mészáros Szabolcs tart előadást.

A Víztoronyban március 22- én 18-tól 22 óráig elemlámpás toronylátogatásra lesz lehetőség a víz világnapja alkalmából.

Az Agora Művelődési és Sportházban március 23-án 20 órakor a Gyöngyhajú lány balladája című Omega-musicalt mutatják be. Színpadon: az Experidance. Az Agora Művelődési és Sportházban a március 24-én 14.30-kor kezdődő Okosnak lenni jó programban az Okos és kicsi – A mikrovezérlők és -számítógépek világa címmel kezdődik előadás. Az Agora – Savaria Filmszínházban március 24-én 19 órakor Pikk dáma – A zenetörténet legjobb kártyajátékai címmel Bősze Ádám tart előadást.

RÉPCELAK

Garas Kálmán fotóművész március 23-án, szerdán 17 órakor Több mint 180 éves a fotográfia címmel tart előadást a művelődési házban.

KIÁLLÍTÁS

Sisi feketén-fehéren

Sisi királyné feketén-fehéren címmel március 24-én 17 órakor kiállítás nyílik a Savaria Múzeumban. A részleteket tegnap sajtótájékoztatón ismertették.

A Magyar Nemzeti Múzeummal és a szegedi Móra Ferenc Múzeummal közösen arra vállalkozik a Savaria Múzeum, hogy Sisi alakját közelebb hozza, bemutassa eseménydús életét és öntörvényű személyiségét. Horváth Soma alpolgármester köszöntője után Csapláros Andrea igazgató arról beszélt, hogy Sisi alakja sok izgalmas témát felvet, az Andrássy Gyula gróffal való barátságától a szépségszeretetéig. A szombathelyi tárlathoz a vasi múzeumok anyagából is válogattak, érkezett anyag a levéltárból is. Kollár Csilla művészettörténész bemutatta a Sisi halála napján viselt ruhaderék másolatát (az eredeti a Magyar Nemzeti Múzeum féltett kincse, sosem kölcsönzik). Megtudtuk: a királyné palotahölgyei közé két szombathelyit is választott: Szegedy Györgyné báró Gerliczy Irmát és Gróf Erdődy Gyuláné gróf Széchenyi Emíliát – mindkettőjük életrajza megjelent a Szombathelyi híres nők sorozatban –, akik azonban már nem tudták betölteni a küldetésüket, mert Sisit rövidesen meggyilkolták. A kiállítás augusztus 28-áig előzetes regisztrációval látogatható, óránként csak harminc embert tudnak fogadni.

A Vasi Múzeumi Látványtár hétfőtől csütörtökig 9–16 óráig, pénteken 9–14 óráig várja az érdeklődőket; előzetes bejelentkezéssel látogatható. A Smidt Múzeum keddtől szombatig 10–17 óráig van nyitva, benne Smidt Lajos sebészfőorvos, nyugalmazott kórházigazgató köznek adományozott magángyűjteménye látható: bútorok, festmények, üvegek, porcelánok, ötvösművek, hangszerek, kéziratok, viselettörténeti anyag és óragyűjtemény. A Szombathelyi Képtár keddtől vasárnapig 10–17 óráig várja az érdeklődőket. A falés tértextilművészet 50 éve Szombathelyen című kiállítás is megtekinthető.

Az Iseum Savariense keddtől vasárnapig 10–17 óráig van nyitva. A templom egykori oszlopcsarnokai helyén kialakított, a 21. század igényeinek megfelelő tágas terekben látható az Isis savariai otthona című kiállítás, amely az Iseumban talált leletek mellett az antik ember mindennapjait átszövő magán- és hivatalos vallásosság emlékeit interaktív formában tárja a látogatók elé. Az Agora – Művelődési és Sportházban a Magyar Alkotók Országos Egyesülete Vas megyei művészeinek kiállítása március 24-éig látogatható. A Kámoni Arborétum Látogatóközpontban a Barack és cseresznyevirágok – Japán művészeti kiállítás április 20- áig látogatható. A Siker Könyvtárban (Ady tér 40.) Kántor Istvánné magángyűjteményéből, csereberével egybekötött szalvétakiállításhoz kapcsolódóan cserebere lesz március 21-én és 24-én 16–17 óráig. A tárlat megtekinthető március 24-éig.

RÉPCELAK

A Répce Galérián Drimmer László festőművész emlékkiállítása, az előtérben Mozolán Anna 6. osztályos tanuló tárlata látható, felkészítő tanár: Jagadics Mónika. A kiállítás április 5-éig látogatható.

KŐSZEG

A Hotel Irottkő aulájában március 19-én, szombaton 17 órakor a Csók István Művészkör Egyesület tízéves jubileumi kiállítása nyílik Básthy Béla polgármester és Palcsó Julianna, a kör elnöke bevezetőjével. A kiállítás április 2-áig látogatható. A Jurisics-vár keddtől vasárnapig, 10–17 óráig látogatható. Megtekinthető tárlatok: Kőszeg Árpád-kori várai; Kőszeg a 15. században; Nagyhatalmi szembenállás Európában a 15. században; Szulejmán 1532-es hadjárata, Kőszeg ostroma; A kőszegi zálogbirtokosok; Eszterházyak; Földesúri asztal és konyha; Somogyi Győző Történelmi Arcképcsarnoka; de látogatható még a fegyvertár, a lovagterem, történelmi katonai viseleteket és fegyverzetet bemutató grafikai kiállítás, kőtár, a vár nyugati tornya; a kicsiket pedig a földszinten játszósarok, íjászat várja. A Jurisics-vár lovagtermében március 22-én, kedden 17 órakor Turcsán Miklós kiállításának megnyitója lesz Pócza Zoltán igazgató és Gerhard Krutzler, a Kőszegi Művészeti Egyesület alelnöke köszöntőjével. Megnyitja: dr. Lőrincz Zoltán, a KME elnöke. A tárlat április 24-éig, naponta 10–17 óráig látogatható.

SÁRVÁR

A Nádasdy Ferenc Múzeum keddtől vasárnapig 9–17 óráig nyitva; itt látható Magyarország egyetlen huszárkiállítása. A Nádasdy-vár Galeria Arcis kiállítótermében P. Bak János Janus Pannonius-díjas festőművész emlékkiállítása tekinthető meg április 3-áig, hétköznapokon 10–17 óráig, szombaton 9–13 óráig.

KÖRMEND

A Dr. BatthyányStrattmann László Múzeumban állandó kiállítás látható a kastély főépületében Körmend és a Batthyányak évszázadai címmel; és megtekinthető a Cipőtörténeti Gyűjtemény. Nyitvatartás: kedd–vasárnap 10–18 óráig. A múzeum új kiállítási térrel is gazdagodott, interaktív elemekben bővelkedő Történelmi Fotóműhelyt is birtokba vehetnek a látogatók. A Batthyány-kastély – Városi Kiállítóteremben a 3F-K Fotóklub Körmend 10. kiállítása látható március 19-éig, 10–16 óráig.

VASVÁR A Helytörténeti Múzeumban állandó kiállítások tekinthetők meg: A domonkos rendház épülete – rendtörténeti kiállítás, Vas vármegye középkori története. Nyitvatartás: kedd–péntek 10–18 óráig, szombat–vasárnap 14–18 óráig.