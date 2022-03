A nyitást egy március 4-én, csütörtökön kihirdetett rendelet szabályozza. A rendelet új neve: „Covid 19 alapintézkedésekről szóló rendelet“. Ezzel az úgynevezett „G-szabályok“ lényegében megszűnnek. Például ahhoz, hogy bárba és rendezvényekre járhassunk, nem kell gyógyultnak, oltottnak vagy teszteltnek lennünk. A jelenleg is érvényben lévő kijárási tilalmat eltörlik, ami azt jelenti, hogy az éjszakai étkeztetés ismét elérhetővé válik - írja a magyarok.orf.at.

Az Ausztriába való beutazásnál nincs változás

A mától érvényes változások nem érintik a határátkelési szabályozásokat. Ott továbbra is érvényben van a „Grüner Pass“, vagyis, igazolni kell az oltottságot, a betegségen való átesettséget, vagy érvényes negatív teszttel kell rendelkezni az Ausztriába való beutazáshoz.

A szövetségi kormány és az Általános Válságkoordinációs Hivatal (GECKO) indoklása szerint az intenzív osztályok kihasználtsága stabil az új fertőzések magas szintje ellenére. Johannes Rauch, Wolfgang Mückstein kijelölt utódja az egészségügyi miniszteri poszton, a pénteki bemutatkozó sajtótájékoztatóján kifejtette, hogy nem akarja elkövetni azt a hibát, hogy idő előtt véget érőnek nyilvánítja a járványt. Elmondása szerint a prioritás nála a következő CoV-szezonra való felkészülés.

Csökken a maszkhasználat

A nyitással csak a maszk viselésének kötelezettsége marad érvényben Ausztria egész területén, de csak azokra a „létesítményekre, amelyeket elkerülhetetlenül veszélyeztetett személyek csoportjai látogatnak“. Ez azokat a területeket jelenti, amelyek a zárlatok alatt is nyitva voltak, például az élelmiszerüzleteket, gyógyszertárakat, bankokat, dohányboltokat, autójavító műhelyeket és benzinkutakat, valamint a közhivatalok nyilvános helyiségeit. Az FFP2 maszkokat továbbra is viselni kell a tömegközlekedési eszközökön, taxikban és iskolások szállításánál, de a felvonókon, kirándulóhajókon és a kirándulóbuszokon nem.

Az elmúlt napokban a szakértők többször bírálták a maszkviselési kötelezettség kihagyását más nyilvános helyeken. Egy osztrák részvételű nemzetközi kutatócsoport nemrégiben készült tanulmánya is azt mutatja, hogy az FFP2 maszk hatékony eszköz a fertőzések ellen.

Munkahelyek szabályozása

Kifejezetten felsorolásra kerültek azok a helyek, ahol a G-szabályok már nem alkalmazandók, nevezetesen a vendéglátóipari munkahelyeken, a szálláshelyeken, a nem nyilvános sportlétesítményekben, valamint a szabadidős és kulturális létesítményekben. Ezenkívül a jövőben a 3-G igazolási kötelezettség alól a foglalkozás gyakorlásának helyén is mentesülnek.

Az ápolási intézményekben továbbra is különleges szabályok érvényesek. A látogatóknak be kell tartaniuk a 3-G szabályokat; oltás illetve gyógyultság hiányában az antigénteszt 24 órán keresztül, a PCR-teszt pedig 72 órán keresztül érvényes. Ezenkívül maszkot kell viselni. Ugyanez vonatkozik a munkavállalókra is. Ugyanezeket a szabályokat alkalmazzák a kórházakban. A rendeletek alól a már ismert kivételek, mint például a kiskorúakat kísérő személyek és a szülés alatt tartózkodó személyek.

Az 50 főnél nagyobb létszámú összejövetelek esetében a hétvégétől kezdve csak egy prevenciós koncepciót kell készíteni. Ezt csak szúrópróbaszerűen ellenőrzi a kerületi közigazgatási hatóság.

A rendelet március 5-én lép hatályba, és június 30-án hatályát veszti. A rendeletet azzal indokolják, hogy a korábbi lazítás nem vezetett romláshoz, különösen az egészségügyi infrastruktúra működése tekintetében. Ezért az intézkedések most már nagyrészt nélkülözhetők.

Bécs fenntartja a szigorúbb „külön utat“

Bécs nem támogatja teljes mértékben az intézkedések országos szintű enyhítését, és bizonyos területeken továbbra is óvatosabb. A 2-G-szabály továbbra is érvényben marad a vendéglátóiparban és az éjszakai vendéglátásnál, valamint a maszkviselési kötelezettség a teljes kiskereskedelmi ágazatban.

„A világjárványnak még nincs vége. Ausztriában a világjárvány több mint két évvel ezelőtti kezdete óta a második legmagasabb új fertőzésszámot regisztráltuk. Ennek ellenére a szövetségi kormány ragaszkodik az általa bejelentett nyitási lépésekhez és szinte valamennyi CoV-védelmi intézkedés eltörléséhez“ – adott hangot bírálatának csütörtökön Michael Ludwig polgármester: „Ezt aggodalommal látom, mert a normál osztályokon a kórházi ágyak kihasználtsága továbbra is nagyon magas, a személyzet pedig teljesen le van terhelve.“

Hozzátette, hogy a bécsi stratégiát számos klubüzemeltető és az éjszakai vendéglátóipar képviselői támogatják. „Egyértelmű, hogy amint a számok csökkennek, azonnal feloldjuk ezeket a korlátozásokat. De ez most még időbe telik, mert a fertőzések előfordulása jelenleg magas szinten van“ – mondta Ludwig. A szövetségi kormány mostani nyitó lépései azonban várhatóan hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a tendencia hosszabb ideig folytatódjon