Az együttes ezúttal az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium középfokú tanulmányokat végző diákjait lepte meg prevenciós célokat is szolgáló minikoncertjével. A Dirty Slippers csapatának különösen jó élmény volt, hogy Vas megyébe látogathattak, ugyanis dobosuk, Ferenczi Bettina „Bebi” ostffyasszonyfai származású. Bebi elmondta: a Dirty Slippers tagjaként először játszott Szombathelyen. Hozzátette: hazai pályán mindig még többet szeretne átadni a közönségnek, ez most is így volt, bízik benne, hogy sikerült is.

A program kezdetén a diákok bátortalanul húzódtak meg a tornaterem szélén, majd amikor a zenekar a húrok közé csapott, felbátorodtak és közelebb húzódtak a zenészekhez. Ők néhány daluk akusztikus verzióját adták elő, ami olyannyira jól sikerült, hogy a fiatalok hamar elkezdtek mozogni a ritmusra: táncoltak, csápoltak, néhányan pedig még pogóztak is.

A koncertet követően az együttes tagjai olyan fontos témákról beszélgettek a diákokkal mint, hogy milyen veszélyeket hordoz magában az alkohol- és drogfogyasztás, de felhívták a figyelmet a rendszeres HPV-szűrés fontosságára is.

- A prevenciós előadásunk azért is különleges, mert egy rock zenekar csinálja. Az ilyen együttesek pedig általában nem arról híresek, hogy ezekben a témákban állást foglalnának, illetve, hogy elleneznék ezeknek a szereknek a fogyasztását – mondta Lobó-Szalóky Lázár, az együttes énekes-gitárosa. Hozzátette: évekkel ezelőtt már írtak nekik bolyais diákok, hogy szeretnék, ha a Suliturné program hozzájuk is eljuthatna – ennek a Covid szabott gátat. Így idén ők vették fel az iskola vezetésével a kapcsolatot, hogy a diákok kérésének eleget tudjnak tenni.

- Mi is nagyon élveztük és öröm volt látni, hogy azonnal velünk együtt pezsegtek a diákok. A prevenciós részt most tömören, a számok között igyekeztünk megoldani. A koncert a bolyais diáknap egyik programja volt, ezért nem akartunk senkit sem leterhelni még több szomorú statisztikával és információval. Sajnos a koronavírus-járvány és a jelenlegi orosz-ukrán konfliktus miatt azt gondoltuk, így is elég nyomasztó hírrel találkozhatnak. Ezzel együtt a Suliturné projektünk üzenetét és küldetését megvalósítottuk – mondta el az énekes a program kapcsán.

Az elmúlt két év történései miatt a zenekar egyre nagyobb hangsúlyt fektet a mentális problémák megoldására. Éppen ezért kezdték koncertjüket a Magány és én című vadi új dalukkal: