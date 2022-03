Homokozóval és pihenőpadokkal 21 perce

Több milliós fejlesztések Tokorcson, megújulhatott a játszótér is

Homokozó és pihenőpadok is helyet kaptak a település új játszóterén, amelyet már birtokba is vettek a gyermekek. A hivatalos átadót a hétvégén tartották. Ágh Péter, a térség önkormányzati képviselője is ott volt.

A tokorcsi testület körében Ágh Péter és kisfia; jobbról dr. Kondora Bálint megyei alelnök Forrás: Ohr Tibor

Saját forrásból, társadalmi munkából alakítottak ki a faluban játszóteret még 2005-ben. A fajátékok mára elavultak, tönkrementek. Tokorcs a Magyar falu programban nyert mintegy négymillió forintot egy új játszótér létrehozására: napvitorla, homokozó és négy új eszköz kapott itt helyet. Lengyelné Csizmazia Éva, a falu polgármestere elmondta: nagy örömmel vették birtokba a területet. Örülnek, hogy ezentúl a mai kor igényeinek megfelelő helyen játszhatnak a kicsik. Szólt arról is, a Terület- és településfejlesztési Operatív Programban több mint 77 millió forintot nyert a település csapadékvíz-elvezetés kiépítésére a teljesen új Erzsébet utcában. – Ez óriási fejlesztés a falu méretéhez képest, és egy égető problémát sikerült megoldani általa. A mélyebben fekvő házak nagy esőzés után többször veszélybe kerültek, volt, hogy a katasztrófavédelmet is riasztani kellett – fűzte hozzá Lengyelné Csizmazia Éva. A hivatalos átadót a hétvégén tartották. Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője elmondta: az elmúlt évek közös munkája révén kormányzati támogatásból jutott forrás közterületi eszközök beszerzésére és önkormányzati közösségi tér fejlesztésére is. Majd így fogalmazott: – A falvakban is sokakat foglalkoztat a háború. Az emberek biztonságot akarnak és azt, hogy az otthonuk fejlődni tudjon. Tokorcsnak a jövőben is előre kell mennie, nem hátra!

