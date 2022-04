– Nagy segítséget nyújt ez az eszköz annak a mozgásképtelen fiatalembernek, akit már képtelen megemelni idős, beteg édesanyja – mondta Scheiber Mihály, a körmendi Lions klub oszlopos tagja. Hozzátette: a központ rendszeresen bocsát gyógyászati segédeszközöket a rászorulók rendelkezésére, az eszközhasználat megtanítása is a gondozóközpont munkatársainak feladata. A hidraulikus emelőt a fekvőbeteg áthelyezésére használják, az ágyból a kerekesszékre, fürdőszobába, mosdóba vagy más helyiségbe biztonságosan tudják mozgatni a segítségével.

Scheiber Mihály kitért arra is, hogy az elmúlt fél évben sem tétlenkedtek: amikor érkeztek a városba az ukrán testvértelepülésről a menekültek, két hűtőt vásároltak nekik, és az ellátásukban nagy szerepet vállaló körmendi karitászt is támogatták. Szálkai Istvánné, a pont vezetője az átadó pillanataiban hangsúlyozta: a fiatalember előtt kitágulhat a világ, az édesanyjának és a gondozó személyzetnek is könnyebb dolga lesz. Végül megköszönte a támogatást: mint mondta, a Lions Clubra mindig lehet számítani.