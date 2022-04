„A két kihagyott évből egyet gyorsan be is pótlunk: kétnapos fesztiválunk első napján, pénteken 18 órakor színpadra lép a Korál Tribute Band, akik a Korál együttes és Balázs Fecó dalait játsszák és éltetik. Utánuk érkezik a Kárpátia, először vendégeskedik nálunk Rúzsa Magdi, a napot pedig Rudán Joe zárja” – írják. A fellépők sora illusztris nevekkel folytatódik: szombaton az I’m Dorothy nevű női trió kezd, a rajongók nagy örömére jön a Moby Dick (elképzelhető, hogy a programban helyet cserélnek Rudán Joe-val), nyári koncertdátumai közé az elsők között véste be Sitkét a legendás Ossian, hazai pályán zenél a Lord, utánuk érkezik a Pokolgép is.

– Két év kihagyás után mindenképpen kétnapos koncerttel szerettük volna viszszahozni a köztudatba és a nyugat-dunántúli kulturális életbe a sitkei rockfesztiválok sorozatát. Az elnökség döntött arról, hogy kiket hívunk meg. Tavaly októberben kezdődött a szervezés, év végén már előzetes megállapodásaink voltak a fellépők többségével, mostanra szinte kivétel nélkül élő szerződéseink vannak – hallottuk Kovács Ferenctől, a Kápolnáért Kulturális és Sportegyesület elnökétől. Őrületes nyárzáró fesztiválra számítanak a szervezők felejthetetlen környezetben, ahol – árulta el Kovács Ferenc – az idén két nagy sátorban a gasztroélmények is szerepet kapnak.