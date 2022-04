– A Temető utca burkolata nagyon rossz állapotban volt. Az utca felső részén a közlekedést is akadályozták az úthibák – tudtuk meg Németh István polgármestertől, aki hozzátette: – A Magyar falu program 39,2 millió forintos támogatásának köszönhetően a problémát sikerült megoldani. A Temető utca 430 méter hosszan kapott új burkolatot, egy kisebb szakaszon a régi burkolatot fel is marták. Emellett a csapadékvíz elvezetése érdekében 210 méter betonelemes árkot alakítottak ki. Ez a település talán legszebb utcája. Innen körültekintve festői a környezet, ellátni a Kőszegi-hegységig és a Ság hegyig. Ez volt Szelestén a második belterületi útfelújítás. 2020- ban a Kossuth Lajos utcát tudtuk rendbe tenni – mondta.

– Az elmúlt években Szelestére több fejlesztés is jó hatással volt – jelentette ki Ágh Péter országgyűlési képviselő. – Például az M86-os út megépülése, a szennyvízrendszer kiépítése, vagy a rendelőt érintő beruházás. A Magyar falu program révén az útfelújításon túl játszótérre, iskolára, közterületi eszközökre és kisboltra is jutott forrás. A jövőben is közös célunk a kistelepülések, köztük Szeleste szolgálata.