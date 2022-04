A téma kibontásába belefér a magány ábrázolása, a bezártság értelmezése, az ajtón túlra, kifelé, a szabadba vágyakozás is. A képek tanúsítják, és emlékeztetnek rá, hogy maszkban kellett tanulni, tömegközlekedési eszközön utazni. A tárlat azt is mutatja, hogy a gyerekek nemcsak a fantázia birodalmában szeretnek kalandozni, hanem szívesen fedezik fel a környezetüket is, erdőt, mezőt, vizet, madarakat, a családi ház táját. Akár felmerészkednek a padlásra is, hogy újdonságot fedezzenek fel a régi dolgok között, újra megtalálják a gerendázat, a beszűrődő napfény szépségét, és azt vissza is tudják adni.

Megjelenik a szelfi is mint kifejező eszköz, és a fókuszba helyezett szelfiző, önmagára figyelő ember az elcsendesedésben. Az érdekes, izgalmas képek alapján sokat megtudhatunk a mai gyerekekről, hogy mi foglalkoztatja őket, tanulságos szülőknek, tanároknak, barátoknak is. A kiállítás április 20-áig lesz nyitva, hétfőtől péntekig 8 és 19 óra között, szombatonként 8-tól 13 óráig látogatható az Agorában.