Az első iskolai fordulókon országosan több mint kétezer tanuló vett részt, míg a második, megyei/fővárosi fordulón 263 diák mérette meg magát. Az itt legjobb eredményeket elérő 18 tanuló vett részt a szombathelyi országos döntőn, ahova megyei elsőként bejutott Mogyoróssy Csongor, a celldömölki Szent Benedek Katolikus Általános Iskola 8. osztályos tanulója, aki a döntőben az országos nyolcadik helyet szerezte meg. Felkészítő tanára Hajbáné Göltl Andrea volt. Kispálné dr. Horváth Máriától, az ELTE Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ igazgatójától megtudtuk, a verseny a magyarság őstörténetétől az Árpád-ház kihalásáig tartó időszakról, illetve egyetemes történelemből a Jézus születésétől a középkor végéig tartó korszakról szólt.

Az írásbelin feladatsort kellett megoldani kilencven perc alatt, amit teszt és esszé is kiegészített. Az ország minden részéből érkező, döntőbe jutott diákok és felkészítő tanáraik, kísérőik megismerkedhettek Szombathellyel, ellátogattak az Iseumba is. A szóbelin a kiemelt korszak ismeretét várták el a versenyzőktől. A tételek közül a versenyzők a helyszínen választottak, majd félórás felkészülési idő után mutatták be az adott témát tíz percben és válaszoltak a zsűri kérdéseire. A zsűritagok a tények ismerete mellett a források és a kiírt szakirodalom ismeretét, a történelmi fogalmak helyes használatát, a térben és időben való tájékozódást, az előadásmódot és a logikus szövegfelépítést is értékelték. A résztvevőket emléklappal, könyvcsomaggal, az ókori Savariát ábrázoló képzőművészeti alkotással és az ELTE nevével fémjelzett tárgyakkal jutalmaztak a szervezők.