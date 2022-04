Lazítanak Ausztriában a koronavírus-járvány megfékezése érdekében elrendelt korlátozásokon, a hét végétől a többi között nem lesz kötelező az FFP2-es maszk beltéri viselete, ezt jelentette be múlt csütörtökön Johannes Rauch osztrák egészségügyi miniszter, aki a döntést a csökkenő fertőzésszámokkal indokolta – írta meg az MTI. Ezzel együtt az FFP2-maszk viselésére vonatkozó ajánlás továbbra is érvényben marad. A miniszter hozzátette: a maszkok viselése továbbra is kötelező azokon a helyeken, ahol egyszerre több ember tartózkodik vagy sokan fordulnak meg egy nap során. Ilyenek a szupermarketek, a kórházak, a gyógyszertárak, a drogériák, a benzinkutak, a bankok, a dohányboltok, az orvosi rendelők és a tömegközlekedés, beleértve a zárt állomásokat és a taxikat is.

Az idősotthonokban és a fogyatékkal élők számára fenntartott intézményekben, valamint a kórházakban továbbra is érvényben van, hogy vagy oltott, vagy gyógyult személyek lehetnek jelen – ez már a magyarok.orf.at bővebb tájékoztatásában jelent meg. Az újonnan életbe lépett lazítások mellett a megelőzési koncepciókat jelentősen csökkentették: ugyancsak szombattól már csak az ötszáz vagy annál több embert érintő rendezvényeken kell kinevezni megelőzési tisztviselőt. Továbbá nem kell felmutatni éttermekben, szórakozóhelyen vagy nagyobb rendezvényen sem negatív teszteredményt, sem olyan dokumentumot, amely igazolja, hogy tulajdonosa beoltott vagy felgyógyult a betegségből. Az új szabályokat július 8-áig, a nyári szünet kezdetéig kell alkalmazni. A korábban még kétséges sorsú zöld útlevél problémája is megoldódott: az „útlevelek” érvényessége az oltási státusztól függően meghosszabbodik.

Azok, akik három oltással rendelkeznek, vagy két oltást és egy gyógyultsági igazolást tudnak felmutatni, a korábbi kilenc helyett mostantól tizenkét hónapig érvényes zöld útlevelet kapnak. A második oltás után az érintettek csak 180 napig tekinthetők beoltottnak, ami a gyógyulás esetében is így van. Rauch összefoglalta: „Aki háromszor beoltatta magát, az nyugodtan mehet nyaralni“. Karoline Edtstadler alkotmányügyi miniszter március elején már bejelentette, hogy Ausztria felfüggeszti a koronavírus elleni általános oltási kötelezettséget, mert a védőoltás kötelezővé tétele nem arányos az uralkodó omikron változat okozta járvány súlyosságával. Az országban ekkor hetven százalék körüli volt az átoltottság.

Ezzel együtt a fentiekből is látszik: annak, aki szabadon szeretne mozogni, továbbra is szüksége van a védőoltásra. Négy hete az egészségügyi tárca a maszkviselést kötelezővé tette az egész kiskereskedelemben, kulturális létesítményekben és munkahelyi terekben. Az osztrák egészségügyi miniszter csütörtöki tájékoztatójában az elmúlt hét napban tapasztalt alacsony esetszámmal indokolta a lazítások létjogosultságát. Egyre hangosabbak a lazítást sürgető felhívások az üzleti szférában, különösen a kiskereskedelmi ágazatban. Rainer Trefelik kereskedelmi szakember szerint a járvány ügyi szempontok egyértelműen a maszkkötelezettség megszüntetése mellett szólnak a kereskedelemben. Christian Prauchner, a kamara élelmiszer-kereskedelmi tagozatának elnöke hasonlóan érvelt. Szerinte a jövőben nagyobb hangsúlyt kell fektetni a „személyes felelősségre“ – írja a magyarok.orf.at.