Tizenhatan neveztek a Hosszúperesztegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület sütimustrájára. Nem csak helybeliek indultak a versenyen, hoztak süteményeket a környező településekről, Vashosszúfaluból, Bögötéről és Sárvárról is – tudtuk meg Németh Eszter szervezőtől. Az eseményen a Bükfürdőről érkezett szakmai zsűri – Molnár Gabriella műszakvezető szakács, Bánszky Péter séf és Réczeg József séfhelyettes – választotta ki a hosszúperesztegi tűzoltók süteményét. A nyertes végül Dénes Károlyné kávés-diós Boccaccio szelete lett. Az első helyezett helybeli, ráadásul önkéntes tűzoltó régóta. Különdíjakat is kiosztottak, ezeket Teket Evelin, Szakályné Pál Szilvia és Lukács-Buzás Rózsa kapták. Fellépett a Capito Gitárklub, és eredményt hirdettek az óvodások, iskolások rajzversenyének zárásaként is.