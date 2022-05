A készülékeket tegnap négy zord külsejű, ám lágyszívű motoros személyesen adta át az intézményben. Dr. Stánitz Éva orvos igazgató az átadón kiemelte: nagyra becsülik a motorosok segítő szándékát, és hogy felismerték, milyen fontos feladatot végeznek kollégái a gyermekosztályon. Mint mondta, a kórház műszerellátottsága jó, folyamatos a fejlesztés, a pótlás, ám amikor a kényelmi szempontokat emeli egy adomány, annak különösen örülnek. Az adománynak azért is rendkívüli értéke van, mert a beteg gyermekek és kísérőik órái, napjai sokszor nehezen telnek.

Forrás: Cseh Gábor

Dr. Csákváry Violetta osztályvezető is megköszönte a klub adományát. Mint mondta, a hét 24 colos televízióból három részlegükön a baba-mama szobákba és más kórtermekbe is jut. Farkas Rolftól, az Ezüst Sólymok vezetőjétől megtudtuk: hetedik alkalommal szerveztek áprilisban jótékonysági véradást – ezúttal is nagy részben annak a bevételéből, valamint ismerősök, munkatársak adományaiból jótékonykodtak mintegy félmillió forint értékben. A Markusovszky-kórház gyermekosztályán második alkalommal jártak, de terveik szerint nem utoljára.