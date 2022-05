Gergye Rezső, a hegyháti Nagy Gáspár-kultusz legfőbb mozgatója és motorja, a költőről elnevezett kultúrház nyugalmazott igazgatója is részt vett a szombati rendezvényen. Amint tőle megtudtuk: Pelyach István, a Nagy Gáspár Alapítvány elnöke bevezetőjében hangsúlyozta, hogy kellenek az ünnepek, a szertartások, amelyek a hétköznapiságból felemelnek bennünket. Amint mondta, Nagy Gáspár olyan „útjelző”, amelyre figyelnünk kell és lehet ma is. Némethné Beczők Bernadett, a bérbaltavári polgármester a költőről és az ünnep fontosságáról szólva kiemelte: ez a településhez való kötődés egyik szilárd értéke. Ekler Andrea rendezésében bemutatták a költő verseiből és prózai írásaiból szerkesztett színpadi művet Tallián Mariann és Lázár Balázs színművészek előadásában. A produkció közelebb hozta a költőt azoknak is, akik kevésbé ismerték.

A díjat átvevő Cs. Nagy Ibolya debreceni irodalomtörténészt Papp Endre, a Hitel főszerkesztője (irodalomtörténész, kritikus) a laudációjában így jellemezte: „A háttérben, csöndes félreállóként adta át évtizedeken keresztül az értékeket.” A vendéglátó bérbaltavári közösség ebéddel kínálta a résztvevőket, akik késő délutánig együtt voltak a költő szülőházának udvarán. A kiderülő idő kedvezett a kirándulásnak: akik még nem jártak Nagy Gáspár nagytilaji sírjánál és a Bérbaltavár– Nagytilaj határán lévő Nagy Gáspár-emlékfáknál és -verspadoknál, azok most megtették. Nagy Gáspár összehozta ismét az ország különböző tájairól azokat, akik hisznek a versben.