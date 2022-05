A Bem Lakásszövetkezet 22 szövetkezeti épületben 1567 lakást, 59 társasházban 2500 lakás, garázs és egyéb helyiség kezelését végzi. Ma már nemcsak a szombathelyi Derkovits- és a Stromfeld-lakótelepen, de Bükön, Csepregen, Kőszegen, Szentgotthárdon is dolgoznak. Beliznai Pálné elnök elmondta: a kötelező éves közgyűléseket a házak mintegy kétharmadában már megtartották, de így is jó néhány van hátra. Mivel a járványveszély még nem múlt el, és a folyosók szűkek, iskolába, könyvtárba, közösségi házba szervezik a közgyűléseket.

Úgy tapasztalja: kevesebb a résztvevő, mint korábban. A tulajdonosok megszokták, hogy elég elfogadni a kiküldött elszámolást, költségtervet. Közben zajlanak a felújítások, karbantartások. Szombathelyen a Váci utcában új burkolatot kaptak a bejárati lépcsők. Beliznai Pálné hozzátette: az önkormányzat épp itt épít új járdát, örömteli, hogy ez a két fejlesztés egybeesett. Több helyen festenek, és van, ahol a villamos hálózat korszerűsítése szükséges. Folyamatos a lépcsőházak ledvilágításra való átállítása és a kaputelefonok modernizálása is.

Megnehezíti a szervezést, hogy az anyagárak folyamatosan emelkednek, a szakemberek túlterheltek. Előfordult, hogy mire a tulajdonosok írásban szavaztak, a szakember már nem tudta elvállalni a munkát, újat kellett keresni. Akadnak váratlan kiadások is: tavaly például csaknem egymillió forintot kellett szemétledobó-duguláselhárításra költeni az egyik tízemeletes tömbben. Beliznai Pálné kitért arra is: olykor a lakók figyelmetlensége okozza a problémát, például az, hogy a szemetet nem szemeteszacskóba zárva dobják a központi ledobóba. Május 15-e óta hivatalosan is vége a fűtésszezonnak, a Bem Lakászövetkezet azonban az idén kivételesen már korábban kérte a rendszer lekapcsolását – a lakóknak ez ügyben azonban nincs tennivalójuk.