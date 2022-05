– Tavaly a 2022-es tervezet öszszeállításakor határoztunk úgy, hogy a lakossággal közösen készítünk egy Merre tovább, Répcelak? 2030-as településfejlesztési koncepciót – idézte fel Szabó József polgármester. A tervezet alapját egy, a lakosság igényeit felmérő, csaknem negyven kérdésből álló kérdőív adta, melyet minden répcelaki családnak eljuttattak. A kérdéssor kitöltésére írásban és online is megadták a lehetőséget – az 1100 kiküldött kérdőívből mintegy háromszáz visszaérkezett.

A felmérésben a lakosság egytől ötig terjedő skálán értékelhette a többi között a város településképét, közintézményeinek működését, az óvodai ellátását, oktatását, közbiztonságát, sportolási lehetőségeit, valamint a városvezetés munkáját. A kitöltők azt is kifejthették, hogy milyen fejlesztéseket szeretnének. A lakosság válaszait alapul véve az önkormányzat egy problématérképet kapott arról, hogy miben kellene fejlődniük, illetve, hogy mivel elégedettek a répcelakiak. A legjobb értékelést a közbiztonság, az óvodai ellátás, a városkép és a városvezetés, míg a legrosszabbat a turisztikai vonzerő és a szórakozási lehetőségek kapták. A felmérésből kiderül: a lakosság részéről nagy igény mutatkozik a zöldterületek kialakítására és a turisztikai vonzerő erősítésére – ezt a Répce-part jobb kihasználásával, továbbá sétány és tanösvény kiépítésével tervezik megvalósítani.

A városban nagyon magas az időskorúak aránya, ezért szükséges az otthonápolási és nappali ellátási rendszer fejlesztése. Szabó József megjegyezte: bár igény mutatkozna egy bentlakásos idősotthon létrehozására, ez a település méreteiből adódóan nem valósulhat meg. A fent említett tényező indokolja azt is, hogy a városvezetésnek nagyobb hangsúlyt kell fektetnie a fiatalok bevonzására is: ezt új lakások építésével, telkek kialakításával, a bölcsődei és orvosi ellátás magasabb szintű biztosításával ösztönöznék.

Bár önálló turisztikai látványossággal nem rendelkezik, Répcelak kezdeményez a térségében egy olyan turisztikai összefogást, amelyben egy komplex, egynapos programcsomagot kínálnának az oda látogatók számára. Ebben a csáfordjánosfai tőzikés, a nicki műgát és a dénesfai arborétumot is szerepelne. Ahogyan az ötletelésbe, a részletes tervek kidolgozásába is szeretnék a lakosságot bevonni – tudtuk meg a polgármestertől, aki hozzátette: a középtávú tervek között a legfontosabb a digitalizációra és a klímaváltozásra való felkészülés. A tervekben helyet kapott egy elkerülő út megépítése is, ami a várost elkerülve vezetné be a kamionokat az ipari park területére.