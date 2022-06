Slam Poetry bemutató alapozta meg a nagy hagyományokkal bíró művészeti projektnap hangulatát, majd (Át)változás a művészetben címmel egy gondolatébresztő előadást is meghallgathattak az érdeklődők. Nagy Tamás, a Kanizsai Dorottya Gimnázium tanára emlékeztetett: hosszú évtizedek óta rendez képzőművészeti kiállítást az iskola, öt esztendeje határoztak úgy, hogy a tárlatnyitót egész napos programmá bővítik. Ez a nap csak a művészeté: a jelentkezők festészetben, grafikában, fotózásban próbálhatják ki magukat.

Hozzátette: ez jó alkalom arra is, hogy a fiatalok kipróbálják, megéljék az együtt alkotás örömét. Ha beindul a motor, életbe lép a kölcsönhatás, nagyon jó dolgok tudnak születni, még egy színes papír is lázba tudja hozni őket – fogalmazott Rónaszéki Linda képzőművész, akivel épp az első eligazítások után sikerült pár szót váltani. Úgy tapasztalta, mindenki nagyon várta már ezt a pillanatot, a diákok lelkesek, izgatottak – reméli, ez az alkotásokon is tükröződik majd.

Egyébként több mint 180-an jelentkeztek a művészeti projektnapra, csütörtökön délelőtt folyamatosan érkeztek az érdeklődők a mozi aulájában. Aki kedvet érzett hozzá, több területen is kipróbálhatta magát. Rónaszéki Linda hozzátette: kedvelt program ez azért is, mert hozzáértő emberek alkotnak véleményt az elkészült alkotásokról. Sokan csatlakoztak a fotós szekcióhoz, Kaczmarski Ágnes fotóművész különféle hétköznapi tárgyakat és fényforrásokat hozott magával.

Ezzel szerette volna ösztönözni a diákokat, ne klisékben gondolkodjanak, inkább keressenek egyedi képkivágásokat, fejlesszék kreativitásukat – akár mobiltelefont, akár komolyabb masinát használnak. A Kanizsai Dorottya Gimnázium felhívására hat intézményből több mint száz alkotás érkezett, ezek egy részéből rendeztek tárlatot a mozi aulájában, a legjobbak tulajdonosait díjazta is a szakmai zsűri. A kiállítás két hétig még látogatható az intézmény nyitvatartási idejében.