A növény akkor terem a legjobban, ha odafigyelünk a gondozására. Palántázáskor vegyük figyelembe, hogy a növény a levélen keresztül párologtat, a hiányzó nedvességet a tápanyaggal együtt a gyökéren keresztül szívja fel. Ha ez nincs egyensúlyban, a föld feletti rész lekókad, elszárad. A csupasz gyökerű palánta nagyon megsínyli az ültetést, a tápkockás már kevésbé. Tehát töretlen fejlődést csakis pohárban vagy cserépben nevelt palántáktól várhatunk. Mindent el kell követnünk, hogy a földlabda ültetéskor és az után is egyben maradjon, nagyon fontos, hogy ne maradjon alatta és felette levegő. A paradicsom kifejezetten bírja a mélyebb ültetést, sőt, jót tesz neki, mert a föld alá kerülő szárrészeken is gyökeret fejleszt.

Unferdorfer József szerint odafigyeléssel és rendszeres öntözéssel hozhatjuk ki a legtöbbet a paradicsomból

Forrás: Tóth B. Zsuzsa

Ahhoz, hogy a földlabda egyben maradjon, kiültetés előtt néhány órával be kell öntözni. Ültetés után pedig akkor is adjunk neki vizet, ha látszólag nedves a talaj. Ez a levegő kiszorítása miatt fontos. A balkonládába már ültetéskor kissé ferdén, ne középre helyezzük el a növényt, mert ha a láda szélére támaszkodik, a nagyobb szél nehezebben tesz kárt benne. A szakértő szerint a növényt nem locsolni, hanem öntözni kell, ez minden paradicsomfajtára érvényes szabály. Azaz inkább kétnaponta, de akkor alaposan lássuk el vízzel, hogy ne csak a földfelszínhez közeli gyökerek kapjanak vizet. Így az alsó gyökerek is fejlődnek, és egy estleges felszíni kiszáradás során nem pusztul el a palánta. Ráadásul a felszínen a víz nagy része eleve elpárolog. Hogy a gyökerek jól beszívhassák a vizet, kapáljuk rendszeresen.