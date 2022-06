A Fiatalok a Polgári Magyarországért díj minden esztendőben olyan 35 év alatti személyeknek vagy túlnyomórészt 35 év alatti fiatalok közösségének adományozható, aki/akik tudományos, közéleti, művészeti, karitatív, közösségépítő tevékenységükkel, személyes példamutatásukkal jelenen átívelő, túlmutató szellemi, emberi értékeket hoznak létre, tevékenységük jól jellemzi a polgári-keresztény-nemzeti értékközösséget. Márffy Bence úgy tudja, hogy mintegy száz jelölt közül esett rá a választás, mások mellett az Országgyűlés házelnöke, a kuratórium tagja, Kövér László is mellette tette le a voksát. – Hatalmas megtiszteltetés a díj, amit tulajdonképpen azért a kezdeményezésért kaptam, mert a digitalizáció, illetve a történelemtanítás sokszínűsítésének érdekében a digitális munkarendű oktatás alatt oktatóvideókat készítettem a világhálóra.

Év elején jelöltek az Év vasi embere díjra – már az is jelentős mérföldkő volt, pozitív megerősítést adott arról, ahogyan a diákokkal foglalkozom – mondja Bence, aki nem éppen hétköznapi módszerekkel dolgozik: a játékosítás (gamification) módszerével tanít. – Az innovatív oktatási módszer játékszerűvé alakítja az egyes tanulási folyamatokat – magyarázza az elismert szakember. – A lényege az, hogy egy hosszú távú célt rövid távú célok elérésével – a pontszerzés, szintlépés lehetőségével – lehet teljesíteni. Ezáltal a tanulási folyamat érdekesebb, motiválóbb és eredményesebb lehet. A módszert a videójátékokkal szokták párhuzamba állítani. Különböző akadályokat kell teljesíteni ahhoz, hogy a végső célt elérje a játékos. Erre épülnek az órák – ismerteti módszerét Bence, és mindjárt gyakorlati példát is hoz.

Egy-egy témakör végén szorgalmi feladatokat ad, ezekre pontokat kapnak a diákok. Öt pont után jár egy pluszötös. Ezzel számolhat, aki úgy érzi, hogy nehezebben birkózik meg egy témával, vagy ha szeretné bebiztosítani magát, így tud jó jegyet szerezni. A témazáró dolgozatokat digitális eszközökön írják a diákok – így is gyakorolnak. Ingyenesen hozzáférhető digitális feladatlap-készítő és -kiértékelő alkalmazást használnak: például a Redmentát. Előnyös ezeknek a használata, mert a diákok azonnali visszacsatolást kapnak az eredményeikről. A szülők pedig láthatják, mit rontottak a tanulók, miben tudnak még fejlődni, ügyesedni. Összességében úgy látja, hogy a digitális munkarendű oktatás során egyre nagyobb igény mutatkozott arra, hogy – tanártársaival egyetemben – különböző platformokat használjanak a diákok megnyerésére és képzésére.

Egyes sikeresnek bizonyuló elemeket, alkalmazásokat azután a pedagógusok bevettek a jelenléti oktatásba is. Bence például a szorgalmi feladatokat a Classroom (Google tanterem) alkalmazáson keresztül teszi elérhetővé a diákok számára. Mindjárt hozzáteszi: szerencsés helyzetben van, hiszen nagyon jó légkörű iskolában tanít, fantasztikus kollégákkal. Van lehetősége digitális eszközöket használni, és élt is a lehetőséggel. A felső tagozatos diákok pedig, akiket tanít, mindezt úgy élik meg, mintha játszanának az órákon. Nem gyakorlásként, tanulásként, holott éppen azt csinálják. A vasvári fiatalember nem olyan régen még maga is diák volt. A premontrei gimnáziumban érettségizett, ott „forrott ki a gondolat”, hogy később tanár legyen. Azok a pedagógusok motiválták erre, akik pozitív nyomot hagytak az életében. A két szaktárgy választására is ők inspirálták: az ELTE Savaria Egyetemi Központban magyar– történelem és állampolgári ismeretek szakon végzett. Ma hivatásként tekint a munkájára.

Pályáját a vasvári általános iskolában kezdte, a diplomaszerzés mellett fél évig ott volt napközis tanár. Nem a mostani az első elismerése. 2020 végén tanári fődíjat kapott a Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyen. Az idén a Hankook Oktatási Pályázati Programban közönségdíjas lett, az Év Digitális Oktatója elismeréssel jutalmazták, májusban pedig Sulinetwork-díjas, amit olyan pedagógusok kaphatnak meg, akik tevékenységükkel hozzájárultak a digitális írástudás terjesztéséhez, a pedagógiai-módszertani támogatás kialakításához, illetve az infokommunikációs technológia újszerű oktatási alkalmazásához. „Bence bácsiról” tudni kell még, hogy YouTube-csatornát működtet Időutazó néven, amelyre történelmi érdekességeket, tényeket és korszakokat összefoglaló videókat készít.

Mint mondja, a mostani fiatal generáció rocksztárjai a videósok, az influencerek, akik között kevés foglalkozik ismeretterjesztéssel – ő ezt teszi. Hogy mit hoz a továbbiakban pályája, pontosan még nem tudja. Jelenleg közoktatási vezetői továbbképzésre jár. Rövid távú tervei között szerepel, hogy befejezi az egyetemi képzést a munka mellett. Amihez a legjobban ért, és amit a legjobban szeret csinálni – a tanítást –, folytatni akarja. – Azt tartom szem előtt, hogy a jövő generációját segítsem. Átadjam nekik a szükséges tudást, amivel később az életben érvényesülni tudnak – mondja. A díjátadón úgy fogalmazott: – A legnagyobb jutalom, amit eddig valaha kaptam, az az egyszerű lehetőség, hogy a fiataloknak segíthettem abban, hogy megtanuljanak kritikusan gondolkodni az őket körülvevő világról, megértsék hazánk és a világ történelmét, megismertessem velük a régmúlt nagyjainak nem hétköznapi életét. Ez még inkább megerősít engem abban, hogy a feladatom még nem ért véget, az igazi munka csak most kezdődik.