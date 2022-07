Lenkai Nóra, az ELTE Savaria Egyetemi Központ rektori biztosa elmondta: az ELTE idén rekordszámú, 11355 jelentkezőt vett fel a képzéseire. Ezzel együtt Szombathelyen is folytatódik a 2017 óta tartó tendencia, miszerint egyre nő az ELTE SEK hallgatói létszáma. 2019-ben 591-en, 2020-ban 642-en, 2021-ben 701-en, 2022-ben 717-en felvételiztek a szombathelyi képzésekre a normál felvételi eljárásban. Alap és osztatlan képzésre 524 jelentkezőt, felsőoktatási szakképzésre 101 embert, mesterképzésre 92 főt vettek fel a szombathelyi campusra. Az ELTE SEK 2022/2023-as tanévére felvételt nyert hallgatók eloszlásánál vezető szerepet a bölcsészettudományi képzési terület tölti be, amit szorosan követ a pedagógusképzési terület. A dobogó harmadik helyén a gazdaságtudományi képzési terület áll. A három legnépszerűbb szak a pszichológia, a programtervező informatikus és az anglisztika.

Dr. Koós Ildikó, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának intézetigazgatója a kar dinamikus fejlődéséről számolt be. A karon idén nemcsak hogy jóval nagyobb létszámban fognak oktatni hallgatókat, de törekednek a minél magasabb képzési színvonalra is. A pszichológia szakos hallgatókat például OTDK versenyekre készítik fel. Dr. Koós Ildikó emellett a közösségszervező képzés gyakorlatorientáltságának fontosságáról is beszélt.

Heszteráné dr. Ekler Judit, az ELTE PPK Sporttudományi Intézetének igazgatója kifejtette: bár az intézet évek óta – és idén is - száz körüli felvételizővel rendelkezik, mégsem elégedettek, ugyanis a testnevelőtanár-képzésre idén jelentősen kevesebben felvételiztek. Ez azért probléma, mert az intézet egyéb szakjai és a tanárszak között nincs direkt átjárás.

A nyugat-dunántúli régió pedagógusképző centrumába, a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központba felvételiző hallgatók száma alapján is látszik a bizonytalanság a pedagógusképzést illetően. Ennek ellenére a BDPK megtartotta a tavalyi felvételi létszámainak volumenét, a jelen és az elmúlt évek adatai alapján a felvételi létszámok 280-300 körül stabilizálódtak – jelentette ki dr. Lenner Tibor, a BDPK igazgatója.

Dr. Varga Imre, a Társadalomtudományi Kar tanszékvezetője rámutatott: büszkeség a karnak, hogy a hozzájuk államilag támogatott képzésben felvett hallgatók fele több, mint 400 tanulmányi ponttal rendelkezik. Hozzátette: töretlen a népszerűsége a szombathelyi közgazdász képzésnek.

Az ELTE Informatikai Karának szombathelyi képzései között továbbra is meghatározó a programtervezőinformatikus-, a gépészmérnök-, valamint a műszakimenedzser-képzés. A gépészmérnökképzésen idén tovább emelkedett a felvételi pontszám, ami a szakra bekerülő hallgatói minőséget is erősíti – jelentette ki prof. dr. Kollár László intézetigazgató.

Farkas Gábor, az Informatikai Kar oktatója bejelentette: jövő ősztől egy kizárólag programtervezésre és programozásra koncentráló mesterképzést indít az ELTE SEK.

Németh Péter, az ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ Tanulmányi Hivatalának vezetője elmondta, hogy pótfelvételire július végétől vélhetően augusztus elejéig a felvi.hu oldalon keresztül lesz lehetőség. Idén állami ösztöndíjas helyekre is lehet jelentkezni, ám a ponthatár nem lehet alacsonyabb, mint a normál eljárásban kialakult pontszám.