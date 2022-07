- Ez egy hasznos, előremutató projekt, amelyet még az előző városvezetés kezdett el, de mi is támogattunk. A beruházás ütemterv szerint halad, mintegy 50 százalékos a készültség – ismertette az aktuális helyzetet Szombathely alpolgármestere. Horváth Attila szólt arról is, zajlanak a belügyminisztériumi támogatással megvalósuló további útfejlesztések is a városban. A Paragvári, Nádasdy, Magyar László utca rendbetétele reményei szerint az iskolakezdésig befejeződik, a Dozmat utcáé szeptemberben kezdődik.