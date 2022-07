Több helyen is elkezdődtek Szombathelyen az útfelújítási munkálatok, emiatt torlódásra és forgalmirend-változásra kell számítani. A Paragvári utcában először a Dr. István Lajos körút és a Deák Ferenc utca közötti szakaszon álltak neki a munkáknak, emiatt egy mindkét oldalról behajtani tilos tábla is kikerült az érintett szakaszra, kiegészítésként pedig a "kivéve célforgalom" és a "kivéve építési forgalom" látható.

Hétfőn délután körülbelül húsz percet tartózkodunk a helyszínen, ezalatt rengeteg autót láttunk a lezárt részre behajtani, viszont egyetlen autó sem a területen belül állt meg, tehát nem célforgalommal hajtott be, és az útépítésnél sem álltak meg a munkásoknak segíteni. Találkoztunk viszont egy Volkswagen Golffal is, aminek a vezetője, miközben áthajtott a behajtani tilosnál, körülbelül öt centin múlt, hogy nem ütötte el munkatársunkat a gyalogátkelőhelyen. A meleg helyzet miatt élő videónkban egy kisebb káromkodás is kicsúszott a riporterünk száján - miközben éppen sikerült hátrafelé elugrania a Volkswagen elől -, amiért utólag is elnézést kérünk! Az incidens miatt megszakadt az élő adásunk is, amit újra kellett kezdeni, ezért csak azok láthatták a jelenetet, akik akkor követték oldalunkat.

A héten a Magyar László utca felújítása is elkezdődik, ezért ezen a szakaszon is lezárásra kell számítani.