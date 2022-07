– Az egyik legnagyobb problémát a munkaerőhiány okozza, hiszen magas a szektorból a munkaerő-elvándorlás. Itt a legfontosabb feladat, hogy a szakképzett munkaerőt visszacsábítsuk az elkövetkezendő időszakban. Szintén kihívást jelent a 25 év alattiak személyijövedelemadó-kedvezménye miatt keletkező bérfeszültség és annak kezelése – sorolta az ágazati szereplők előtt álló kihívásokat Kántás Zoltán, aki öt évre kapott bizalmat a Magyar Fürdőszövetség elnöki székében a közgyűléstől a közelmúltban.

– A legfontosabb és legégetőbb probléma pedig a háború miatt kialakult energiaválság. A többi között ennek a megoldásán is dolgozik a fürdőszövetség a többi turisztikai érdekvédelmi szervezettel, illetve az illetékes minisztériumokkal karöltve, hogy az ágazat számára a lehető legelőnyösebb megoldás szülessen – hangsúlyozta. Kántás Zoltántól megtudtuk, a szövetség tovább erősítette lobbitevékenységét annak érdekében, hogy a hazai fürdők működőképességük megőrzéséért támogatásokat, kedvezményeket kaphassanak. Az elnök beszélt arról is, hogy a pandémiás helyzetben az önkormányzati tulajdonban lévő fürdők egy rájuk is vonatkozó rendelet miatt nem emelhettek áraikon.

– Két éven keresztül az egyéb üzemeltetési és bérköltségek növekedése mellett az áremelésből származó magasabb bevétellel nem számolhattak a komplexumok. Június 1-jétől lehetett ismét árat emelni, amivel több fürdőben is éltek. Úgy látjuk, a vendégek ezt az árnövekedést elfogadták – tudtuk meg Kántás Zoltántól. – A járvány miatti korlátozások eltörlése után a magyar fürdőkben visszaállt a 60-40 százalékos arány a belföldi vendégkör javára – erről is beszélt a fürdőszövetség elnöke.

– A külföldiek körében a cseh vendégkör a legjelentősebb, őket követik a német nyelvterületről érkezők, valamint a szlovákok. Egy kis csökkenés megfigyelhető az itt tartózkodás tekintetében, de az átlagos, hároméjszakás tartózkodás így is megmaradt. Úgy gondolom, hogy a közfürdők népszerűsége nem csökkent, sőt, egyre népszerűbbek mind a belföldiek, mind a külföldiek körében. Ahhoz, hogy ez ne változzon, mindenképpen szükség van arra, hogy magas minőségű szolgáltatásokkal várják a fürdők a vendégeket. Így tudják ugyanis garantálni, hogy a vendég elégedetten távozzon és legközelebb is szívesen jöjjön az adott fürdőbe – fogalmazott az elnök.

Hozzátette: – A foglalás és az utazás közötti időszak rövidebb, mint korábban, kevésbé terveznek előre a pihenésre vágyók. Szerencsére ez a nyári forgalmi adatokat jelen állás szerint nem érinti negatívan. A KSH a napokban tette közzé a kereskedelmi szálláshelyek első negyedévre vonatkozó adatait. S bár ez nem mutatja a tényleges vasi vendégforgalmat, hiszen a magánszállásadóknál eltöltött vendégéjszakákat és vendégszámot sem tartalmazza, mégis jól szemlélteti: a járvány komoly csapást mért a turisztikai ágazatra.

A KSH adatai szerint 2021 első negyedévében mindössze 6509 vendéget és 18 981 vendégéjszakát regisztráltak megyénkben, tavaly összesen 326 815 vendég töltött el 960 762 éjszakát a vasi kereskedelmi szálláshelyeken. Ehhez képest ugyanitt már az idei év első három hónapjában 96 ezer 134 vendég fordult meg és csaknem 252 ezer vendégéjszakát töltött el. A számok látványosan felívelő görbét mutatnak, de igaz az is, hogy a legújabb forgalmi adatok továbbra is elmaradnak a 2019 előtti időszakokban nyilvántartottakhoz képest.