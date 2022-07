A Kanizsai Dorottya Gimnáziumban érettségizett Katona Márk, aki a győri egyetemre adta be a jelentkezését, mérnök informatikus duális képzésre, a Budapesti Műszaki Egyetemet jelölte meg második helyen.

- Ha a tavalyihoz hasonló 280 pont lesz a bekerülési határ, akkor talán felvesznek. Szeretnék Győrbe kerülni, mert kisebb, emberibb a város, mint Budapest. Igaz, hogy a duális képzésre a céges interjú után nem kerültem be – csak tíz embert vett fel az autógyár a leendő elsősök közül -, de majd később, menet közben meg szeretném próbálni, hogy beszállok a gyakornoki programba. Mindenképpen keresek majd munkát az egyetemi évek alatt is – mondta Márk.

A premontrei gimnáziumban végzett Takács Zsolt, aki Szombathelyen szeretne tovább tanulni, az ELTE PPK-ra adta be a jelentkezését, első helyen a pszichológia, második helyen a sportszervező, harmadik helyen az edzői szakot jelölte meg.

- Biológiából emelt érettségit tettem, plusz ötven pontot nem tudtam szerezni, de a többi tantárgyból négyeseket, ötösöket kaptam. Remélem, hogy így is elég pontom lesz az egyetemre való bekerüléshez. Ha tavaly óta nem emelkedett nagyon, látok rá esélyt, hogy elértem 420-430 pontot. Nagyon kíváncsi vagyok – mondta

Zsolt elsősorban pszichológus szeretne lenni, de nem lesz nagyon bánatos, ha sportszervezőire vagy edzőire veszik fel, előbbire 350 pont körüli eredménnyel lehet bekerülni, utóbbira 300-310 ponttal.

- Most a nagyszüleimnél nyaralok, együtt várjuk, hogy mi lesz. Ők talán jobban izgulnak, mint én, mert féltenek. Nem is attól, hogy mi lesz, ha nem vesznek fel, hanem attól, hogy mi lesz, ha felvesznek, és sikeresen elvégzem, hol fogok tudni elhelyezkedni pszichológusként. A nagyszüleimnek a gyakorlatiasabb sportszervezői és edzői szakok szimpatikusabbak, a jövő szempontjából jobban tetszenek – mondta Takács Zsolt.

Erős Réka szintén a premontreiben végzett, az ELTE PPK szombathelyi közösségszervezői szakát jelölte be első helyen, mert – amint mondta - ott magasabb (410 körüli) volt az eddigi tapasztalatok szerint a bekerülési ponthatár, a magyar-angol középiskolai tanár szakot második helyre írta, ahova már 400-405 ponttal is be lehetett jutni.

- Nagy a valószínűsége, hogy felvesznek, mert jól sikerült az érettségim. Emelt szintű vizsgát tettem magyarból és angolból, szereztem ötven többletpontot, és meglett a középfokú angol nyelvvizsgám is, mert az érettségin elérhető pontok több mint hatvan százalékát elértem – mesélte Réka, aki szerint legalább 400 pontja biztosan lett, úgyhogy valamelyik szakra fel fogják venni, mindkettőnek ugyanúgy fog örülni. Jelenleg otthon van a családjával, a szünidőt biciklizéssel, kerti olvasással tölti, sétálgat, találkozgat a barátaival.

A premontrei gimnázium tanulója volt Fazekas Márk is, aki szintén Szombathelyen folytatja a tanulmányait. AZ ELTE IK Savaria Műszaki Intézetének duális gépészmérnöki képzésére jelentkezett, a szombathelyi partnercég év elején megtartott interjúja sikerült, rögtön kiértesítették, oda már fel is vették.

- Az előző évi ponthatár 313 volt a szombathelyi campus gépészmérnöki szakán, nekem legalább 400 pontom van, úgyhogy valószínűleg fel fognak venni – mondta Márk bizakodva. Emelt szintű érettségit tett informatikából, nyelvvizsgája még nincs, de mihamarabb szeretne szerezni, mert szükséges lesz a szakmához. – Mindkét papám lakatos volt, a dédapáimnak is hasonló foglalkozása volt, úgyhogy a véremben van a szerelés. Gyerekkorom óta rengeteg biciklit szedtem szét és raktam össze, most is mindig szerelek valamit, az autókat szeretem. El sem tudom képzelni magamat máshol, csak a gépészmérnöki szakon – fogalmazott a fiatalember.

Pradalits Lili Beatrix az ELTE Bolyai János Általános Iskola és Gimnáziumban végzett, csak orvosi egyetemeket jelölt be a felvételin. Első helyen a budapesti Semmelweis általános orvosi szak, második helyen a fogorvosi szak áll nála, a másodikon a szegedi, a harmadikon a pécsi orvosi egyetem.

Pradalits Lili Beatrix és Farkas Elizabet a Bolyai gimnáziumban végeztek, egyikük orvos, a másik kutató szeretne lenni

- Emelt szintű érettségit tettem biológiából, az nagyon jól sikerült, úgy, ahogy vártuk, azzal nagyon elégedett vagyok – mondta. – A kémia lehetett volna jobb is, de azért elég jó lett az is. Szeged, Pécs biztos megvan, a kérdés, hogy a Semmelweis egyetem meglesz-e. Az első helyen szereplő szaknál van egy kis stressz, hogy elérem-e azt a pontot, de mindkét választásomnak nagyon örülnék. Úgy vagyok vele, hogy majd a sors oda irányít, ami inkább való nekem, az élet eldönti, hogy általános orvos leszek-e vagy fogorvos – fogalmazott Lili.

Farkas Elizabet szintén bolyais diák volt Szombathelyen. Budapestre szeretne menni továbbtanulni, első helyen az ELTE TTK biológiát jelölte meg, másodikon a Semmelweis egyetemen a gyógytornászt, harmadikként az agrártudományi egyetem élelmiszermérnöki szakát.

- Angolból és biológiából tettem emelt szintű érettségit. Nagy dilemma volt számomra, hogy hova adjam be a felvételi jelentkezést. Végül nem a legmagasabb pontszámút tettem első helyre, ami ezek közül a gyógytornász lett volna, hanem az ELTE biológia szakot, mert annak örülnék legjobban, nem a tanári, hanem a kutatói pálya érdekel, a személyiségemhez az passzolna legjobban – mondta Elizabet. – Tavaly az ELTE biológia szakára 370-380 pont kellett, nekem 458 pontom van, úgyhogy valószínűleg sikerül bejutni. Persze, van bennem egy egészséges kis izgalom, remélem, minden szükséges papírt jól feltöltöttem, az sem volt egyszerű. Ma együtt várjuk a barátokkal a felvételről értesítő sms-t.