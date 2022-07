Korábban lapunk is beszámolt róla, dr. Székely János megyéspüspök öt, a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász pedig további tíz kecske megvásárlásával támogatja a szegény dél-szudáni családokat. – Számukra ez olyan jelentőségű, mintha a mi családunk egy új autóval gazdagodott volna. A kecske alapvetően igénytelen állat, de egészséges tejet és ezáltal állandó táplálékforrást ad – hangzott el a jelképes átadón. A háziállatokat az ausztriai karitász szervezet közreműködésével helybeli tenyésztőktől vásárolják meg és szállítják ki a családoknak. Egy kecske ára 45 euró.

Tuczainé Régvári Marietta karitász igazgató a szervezet nyári napközis táborában jelentette be: adományozott a napközis tábor kézműves foglalkozásokat vezető csoportja és a táborvezető helyettese, két kispapja, a celldömölki és a szentgotthárdi plébániáról is érkeztek felajánlások, továbbá magánszemélyek is megmozdultak a nemes ügyben. Ennek apropóján egy kis-nardai háznál, egy kecskéket is tartó gazdánál közös fotó is készült.

Csatlakozott a kezdeményezéshez Nagy Ferenc is, aki Konkoly püspök idejében az egyházmegye főépítésze volt. Elmondta, Dél-Szudánban havi 30 dollárból él egy család. Szerinte Magyarországon minden egyházközség vehetne egy kecskét. - Szociális munkát is tanultam, és ott azt tanították, ne halat adjunk, hanem pecabotot. Amikor Marietta mondta, hogy van lehetőség kecskét venni, egyből beugrott ez a mondás, hiszen ez a jószág tejet ad, szaporodik, azaz idővel növeli a családok megélhetési körülményeit – fogalmazott Fábián András kispap, aki szintén adományozott. Rátkai István kispap is úgy döntött, vásárol egy kecskét. Úgy fogalmazott: - Gyakran mondják társadalmunkra, hogy pazarló életmódot folytat, ez a mostani segélyakció egy jó lehetőség arra, hogy ha távolról is, de segítsünk a legszegényebbeken.