A vasaljai Kulturális és Faluszépítő Egyesület a 2021-es Magyar falu programból nyert 1,7 millió forintot Emlékezés Huszár Mihály apátra című pályázatával. Huszár Mihály a település híres szülötte, aki apátplébános, bihari címzetes apát és országgyűlési képviselő is volt, utóbbi pozíciót négy cikluson keresztül töltötte be. A vasvári, majd a sárvári kerületet képviselte a Keresztény Gazdasági és Szocialista Pártban, majd az Egyesület Keresztény Párt színeiben. A képviselők között úgynevezett debatternek, vagyis ügyes, gyakorlott vitázónak számított. Életrajzát a helyi kutató, Gombás Imre Gábor dolgozta fel, ennek rövidített változata 2015-ben jelent meg a Vasalja község értéktára című kiadványban. Mostanra a lelkes szerzőnek köszönhetően mintegy hetvenoldalasra bővült az életrajz, az új kötetet az emléknapon mutatták be.

Forrás: Szendi Péter

– Írásom nem tudományos műnek készült, hanem a faluban élő embereknek. Az 1700-as évek közepétől ismerjük az itt élőket és a sorsukat. Az elmúlt két és fél évszázadban nagyon sok család kihalt, vagy az utóbbi évtizedekben elköltözött. Szükségét érzem, hogy a felnövő nemzedék és a faluban letelepedő családok ismerkedjenek lakóhelyük múltjával, hogy ebből építkezve szebb jövőt építsenek – írja a Vasaljáról indult című kiadvány előszavában Gombás Imre Gábor. Köszönet jár dr. Bécsi Zsuzsanna főorvos asszonynak és Huszár Károly Vasalján élő rokonnak is a segítségért, illetve azért, hogy a tulajdonukban levő emlékeket megosztották – tette hozzá a szerző. A Huszár Mihály emléknapon Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspök celebrált ünnepi szentmisét, amelyen a helyi és a környékbeli települések lakói mellett részt vett és köszöntőt mondott V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő is.