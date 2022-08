Onnantól tudom, hogy meg kell becsülni mindent, amit elődeink készítették, akár mesterek, akár művészek, akár egyszerű munkásemberek voltak – mondja Takács László, aki elsőként a míves kánontáblákat mutatja a kiállításban. Ezeknek abban az időben volt nagy jelentőségük, amikor még latinul miséztek a papok. Ott voltak az oltáron, a legfontosabb miseszövegeket tartalmazták nagy betűkkel, hogy segítsék a papot a szertartás közben, amit akkoriban a hívőknek háttal tartottak. A legtöbb tárgynak külön története van, egy kis szobrocska Szűz Máriát ábrázolja királynőként, karján a kis Jézussal. Ezt Marosfalvi Antal szombathelyi festőművész őrizte sokáig. A Szombathely-Szőllős Jézus Szíve-templomból került hozzá a műtárgy, amely túlélte az 1944- es bombázást. Németh János akkori plébános épen vette fel a szobrot a romok alól a találat után. Egy Krisztus-fejet ábrázoló dombornyomott képet hasított fák között talált meg egy kislány, máshol lomtalanítás során útszélre hajított szakrális képet mentettek meg.

– Tudom, hogy nem minden darab magas rendű művészi érték, de a célom az volt, hogy ne csak a kiemelkedő alkotásokat mentsem meg az utókornak, hanem mindent, hiszen valamikor ezek is az élet részei voltak. Van egy műtárgy, ami idevalósi, vagyis magyarszecsődi. Ez a Szent Sír a halott Jézussal, amely korábban a templomban volt. Kiállítottunk miniatúrákat is, például néhány centis kelyheket, gyertyatartókat, monstranciákat, ezek egykor gyerekeké voltak – meséli a plébános, aki a gyűjtőmunka mellett komoly kétkezi munkát is végzett. Segítői is voltak, Hegedüs József gondok volt az egyik. A kiállítás tematikus, öt szobában rendezte be az atya. A kettesben egy pici igazolványképen ott van ő is, néhai Szalay Géza huszonöt gasztonyi ministránsa közül az egyik. A tabló fölött a brutális kegyetlenséggel meggyilkolt Brenner János képe. Az eredeti a döbörhegyi templomban található.

– Egyetlen egyszer találkoztam személyesen Brenner Jánossal. 1957 nyara volt, amikor ellátogatott a gasztonyi plébániára. Tizenkét éves voltam akkor, éppen a latinnal küzdöttem. Ő félretolta a könyvet. Alatta sakktábla volt, és jó kedvvel játszott egy partit velem. Később Isten akaratából utódja lettem a rábakethelyi plébánián, ahol 1970-től két éven át szolgáltam. Brenner János szobájában laktam, azokban a templomokban miséztem, azokon az utakon jártam, ahol ő – avat be a személyes történetbe Takács László, és közben megismétli: – A kéz rég elporladt, de az alkotás itt maradt.