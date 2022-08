Sokáig nem örülhetett a Kecskemét, a 18. percben Dróth fordult le őrzőjéről és lövésével egalizálni tudott a HVSE (1-1). Szünet után szinte azonnal betalált ismét a vendég alakulat, Bencsik köszönt be Gyimesi ketrecébe (1-2). A hazai gondokat tetézte, amikor a 26. percben Ristic lökete is beakadt (1-3). A pofonok után kezdett éledezni a vasi gárda: Longo passzolt a szinte gólvonalon álló Siposnak, akinek csak be kellett passzolnia a labdát a kapuba, 2-3. A hajrában Sipos egalizált, majd Hajmási hozta zavarva Pált és lelopva lábáról a labdát megfordította az állást, 4-3. Nem váratott sokáig a vendégek válasza, pár másodperc múlva Ristic talált be megint (4-4). A küzdelmes, ám kevés szabálytalanságot hozó meccs igazságos döntetlennel zárult.