Olvasónk elmondása és saját tapasztalatunk szerint is Szombathelyen, a Petőfi Sándor utca és a Magyar László utca kereszteződésénél lévő parkolóban nagyon gyakori a képen is látható helyzet, amikor az amúgy is kevés parkolóhelyből kettőt is elfoglal egy autós. A fotót - csatolva a dátum és az időpont pontos megjelölésével - elküldtük a szombathelyi közterület-felügyeletnek és rákérdeztünk, hogy indult-e eljárás a szabálytalan autós ellen.

A válasz szerint nem, mivel helyszíni intézkedés hiányában erre nincs lehetőségük. Megkérdeztük azt is, hogy az elmúlt egy évben indult-e eljárás hasonló esetben ezen a helyszínen. Íme a válasz: "Az elmúlt évben a jelzett helyszínen nem került sor eljárás megindítására a KRESZ megállási, várakozási szabályainak megszegése miatt." Tehát hiába a fotó, a rendszám, hiába van sokszor hasonló helyzet és foglal el egy autós több helyet a kevés parkolóhelyből, a szabálytalan parkoló büntetést nem kap, ha épp akkor nincs ott a közterület-felügyelő.