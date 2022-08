Az úgynevezett hullócsillagokról elmondta, hogy ezek üstökös leszakadt részei, apró – akár borsónyi, mákszemnyi – kövek, amelyek nagyon fényesen és gyorsan megjelennek az égbolton. - Lényegében a felforrósodott levegőt látjuk. A régiek azt hitték, ilyenkor lehullanak a csillagok, innen jött az elnevezés. Valójában az történik, hogy a sok kicsi, de nagy sebességgel, hatalmas energiával jövő kődarab felizzítja, felfényesíti a levegőt abban a csatornában, ahol keresztülhaladnak – foglalta össze a jelenséget a tudós, aki rendszeresen fényképezi az éjszakai égboltot, különleges fotóit tudományos kiállításon mutatta be, és filmet is készített a Perseidákról.

Megkérdeztük, mit javasol, honnan nézzük, ha a lehető legjobban akarjuk látni a jelenséget, és a helyet esetleg kirándulás célpontjává tesszük. A csillagász elmondta, hogy az idén augusztusban a telihold miatt annyira nem lesz jól látható, mint szokott, az idő sem megfelelő, ő maga sem készül most fotózni, mint a korábbi években. Fényszennyezés-mentes helyről azért meg lehet figyelni a csillaghullást – osztotta meg velünk Kolláth Zoltán. - Városon belülről egyáltalán nem érdemes, mert a telihold kápráztat, és miatta világosabb lesz az égbolt, de távolabbról, falvakból, nemzeti parkokból, ahol nincsenek települések, onnan jobban látható lesz. Fontos az is, hogy száraz-e a levegő, mert ahol tó vagy patak, folyó van, megnehezíti az észlelést a sok pára, mert az is elvesz a fényből.

Magyarországon nincsenek akkora hegyek, ami sokat számítana a csillagos égbolt megfigyelésekor, Kolláth Zoltán mégis szeret felmenni egy-egy magasabb pontra, hogy kihelyezze a fényképezőgépét, és félperces expozíciókat készítsen a csillaghullásról. (Ez az, amit idén a szuperhold miatt nem érdemes megtenni.) Kedvenc helye a Kaposvár melletti Zselic, de sok égboltfotót készített az Őrségből, a Kőszegi hegységből, az utóbbi időben a Bükk hegységből is. - Járom a nemzeti parkokat, jelenleg egy nemzetközi együttműködés keretében az ausztriai Sölktal-i Pemzeti Park áll a fókuszomban.

A csillaghullás szempontjából ez azért érdekes, mert szakmai méréseket végzek ott, és segítek abban, hogy majd létrehozhassanak csillagoségbolt-parkot – tudtuk meg a tudóstól, akinek kezdeményezésére jött létre a Zselicben az első hazai csillagoségbolt-park, ahonnan a Tejút zavaró fényektől mentesen látható. - A zselici csillagoségbolt-park Európában is az első volt, és akkor még csak öt ilyen volt a világon, azóta több mint kétszáz ilyen van – mondta a csillagász, aki egy nemzeti parkkal és egy világítástechnikai társasággal összefogva vágott bele anno a munkába, és írta meg a felterjesztési dokumentumokat, miután elvégezte a szükséges méréseket. Azóta a Hortobágyon és a Bükkben is van csillagoségbolt-park, ahonnan fényszennyezésmentesen lehet kémlelni az eget.

Forrás: Prof. Dr. Kolláth Zoltán

A csillagász aktuális kutatásairól is érdeklődtünk, amelyekkel kapcsolatban elmondta: - A természetes égbolt színének változása érdekel. A felső légkör különböző módon világít, folyton változik, ami nagyon érdekes. Foglalkoztat mennyire lehet sötét természetes környezetben, amikor vastag felhőzet van; ez egy új terület számomra. Azért fontos, mert az hatással van az élővilágra, az állatokra, amikor a hold sem világít, és sűrű a felhő éjszaka.