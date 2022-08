Szombathely, Savaria Történelmi Karnevál: Augusztus 25-28. között 29 helyszínen közel háromszáz program várja a látogatókat. Idén is két felvonulás lesz: pénteken és szombaton 19 órakor, a lemenő nap fényében indul a menet a Történelmi Témaparktól.

Fórum színpad, Fő tér: a nagykoncertek helyszíne: ethno világzene a Mitsourától (péntek 17.30), „hazai” zenés szülinapozás az Elefánttal (péntek 21.30), etno-beat az Aurevoirtól (szombat 17.30), zúzás a szombathelyi kötődésű Vad Fruttikkal (szombat 21.30), magyar-cigány etnofolk muzsika a Bohemian Betyars és a Parno Graszt (vasárnap 21.30) együttműködésében, de megszólalnak pop, swing, soul és jazz-dallamok is.

Történelmi Témapark (Ferences-kert): katonai hagyományőrző bemutatókkal és színes tábori élettel várja a látogatókat a mindhárom napon 9.30-tól, majd 10 órától a római legiók sorakoznak fel. Találkozhatunk germán csapatokkal, szarmatákkal, 11. századi magyar és német harcosokkal, István király udvartartásának tagjaival. Megnézhetjük a bronzöntő és kovácsműhelyt, megismerkedhetünk a római gabonafajtákkal, Szabi, a pék exkluzív gasztronómiai bemutatóval csábítja a kovász szerelmeseit. A neves lovasíjász Kassai Lajos és tanítványai pénteken 14.45-kot, szombaton 11.30-kor, vasárnap 11.10-kor lépnek fel.

Sörtér (Isis tömbbelső): A hordó aranya legjobb hazai főzőműhelyeiből kikerülő nedűk méltó kísérői a koncerteknek: gipsy muzsika, swing, blues, rock is szól. A kínálatban a Takáts Tamás Blues Band (péntek 20.30), az Isis Big Band (szombat 16 óra), a Bognár Szilvia Sextet (szombat 20.30), a Mágikus Mintha (vasárnap 17.30), a Koprive (vasárnap 19.30), Cimbaliband (vasárnap 21 óra).

Kalandvár (Gájer-park, nappal gyerekhelyszín): A legnagyobb hőségben is enyhülést nyújtanak a nagy fák, egész nap látogathatók a játszóházak. A programok közt fellép Horagus mester a cirkuszával (péntek 11 óra), Gulyás László vándormuzsikus az Egérparádéval (szombat 11 óra),és itt lesz a Fonogram-díjas zenekar: Farkasházi Réka és a Tintanyúl (vasárnap 17 óra) is.

Thalia kertje (Gáyer-park este, felnőtteknek): A szabadtéri színpadon mindhárom estén a hazai kamaraszínházi kínálat legjavából láthatunk produkciókat. Aktív résztvevői lehetünk a !BIPP! Társulat Casting-jának (péntek 21.30), Szirtes Balázzsal merítkezhetünk meg Oscar Wilde csodálatos világában (szombaton 21.30), felszállhatunk Mrs. Bradshaw-val a Görögországba menő repülőre, hogy meglássuk, min vívódik: Balsai Móni lép elénk az egykori lázadó, Shirley Valentine bőrében (vasárnap 20 óra.

Művészetek utcája (Kossuth utca): A képző- és iparművészetek fantasztikus tehetségű alkotói mellett az irodalom és a zene kiválóságai népesítik be évről évre a Művészetek Utcáját három napon át, és itt mutatkoznak be az orientális táncművészet legmagasabb szintű művelői is (péntek 17 órától).

Borok utcája (Rákóczi utca):

A hegy leve tisztán és fröccsben is jól szolgálja a hangulatot a koncerteken. Itt lép fel a Horváth Gypsy Band (péntek 17.30), a Body Beat Crew (péntek 18 óra) is, valamint a magyar utcaszínház legismertebb fenegyereke, a vásári komédiás Gulyás László a borvirágos huncut mesékkel (szombat 13.30).

Castrum Dei (Keresztény udvar), Püspöki Palota: karneváli forgatagban a nyugalom helyszíne lesz. A kapu nyitva áll minden látogató előtt vallási és felekezeti hovatartozástól függetlenül. Augusztus 25-én 18 órakor 72 órás ima kezdődik, amelyre előzetes regisztráció és egyeztetés szükséges. AAki szeretne időpontot (egy-egy fél órát) vállalni, egy táblázatban teheti meg, amely elérhető közösségi oldalon. A 72 órás ima célja az időnk felajánlása, közbenjárás a Karneválra és a Keresztény Udvarba érkező emberekért, a szervezőkért, a városért. Több imamód közül lehet választani: csend, hangszeres/énekes ima, hangos, vagy csendes Biblia olvasás, szabad-, vagy kötött ima (például rózsafüzér). Aki feliratkozott, az időpontja előtt legalább öt perccel jelenjen meg a kápolnában. Az éjszakára imát vállalóknak tudnak szállást biztosítani.