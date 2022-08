Marika Rábabogyoszlóról (Rábapaty településrésze) származik, ahol a házukkal szemben nagygazdák laktak, kemencéjük is volt. Ahogy meséli: az édesanyja hetente kétszer-háromszor dagasztott kenyértésztát, és oda vitték át kisüttetni a kenyeret. A férje, Tóth Ernő vásárosmiskei, az ő szüleinél az udvaron volt a kemence, és a nagymama sütött hetente több alkalommal. Szőlővenyigével, kukoricaszárral fűtötték fel a kemencét akkoriban, és amikor sok hamu volt, kihúzták, a helyére tolták be lapáttal a kenyeret – idézte fel Marika. – Rábabogyoszlón gyerekkoromban tíz évig kemencében sült házi kenyeret ettünk. Az 1965-ös árvíz után át kellett költöznünk a falu másik végébe, ott már nem volt hova vinni kisütni a tésztát, úgyhogy onnantól kezdve boltból vettük a kenyeret. De mindez eszébe jutott Marikának, amikor 2017-ben nyugdíjba ment, és nekiállt rendszeresen házi magos kenyeret készíteni.

A legalább négyszer átdagasztott tésztát hűtőben pihenteti; amikor kétszeresére feljön, akkor teszi a sütőbe, megkeni vízzel. Jénai tálban süt, egy tepsiben vizet tesz a tál alá, ez adja a melegben dagadó tésztának a nedvességet, a legvégén pedig meglocsolja, libatollal megkenegeti, hogy ne legyen száraz a keléstől megrepedő kéreg. Augusztus 20-ára is szokott sütni új kenyeret a családnak, az utóbbi időben pedig ő is részt vesz a két éve kezdődött közösségi kenyérsütésben. – Sokan sütünk az ünnepre és sokfélét, este lehet kóstolni, igazi agapé lesz. Hoznak hozzá házi zsírt, töpörtyűkrémet, lila hagymát és paprikát. Örülök, hogy lesz megint borozgatás, beszélgetés órákon át, ahogy tavaly is volt, amikor legalább kétszázötven ember eljött. Remélem, ez a program az idén is összehozza a falut – mondta Marika, aki egyébként Tóth Ernő polgármester édesanyja.

Fotós: Unger Tamás / Forrás: Unger Tamás

– Nagyon tetszik nekem, hogy augusztus huszadika a közösség ünnepe is, hiszen a családban is jó, ha együtt vagyunk, a falunak is jó, ha megfér sokféle világnézetű, gondolkodású ember együtt. Egyre többen járunk össze, fellendült a kulturális élet a településen, a Pajtaszínház is sokakat megmozgat – tette hozzá. Marika a helyi karitász munkatársa, így abban a közösségben is rendszeresen tevékenykedik, mindig kapnak feladatot a rendezvényeken. Augusztus huszadikán ők szeletelik és osztják ki az ünnepi kenyeret, és segítenek az üdítő- és borkiszolgálásban is.