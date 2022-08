Mindenki talál kedvére való szórakozást a Karnevál forgatagában vasárnap is. A szombat esti eső kellemesen lehűtötte a levegőt, így sokan döntöttek úgy vasárnap délelőtt is, hogy kilátogatnak az rendezvényre. Kalandvár, városi csónakázás, és a vásárfiát áruló kézművesek hosszú sora fogadta ma is az érdeklődőket.