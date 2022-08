Ezek közé volt sorolható a nyári egyetem, a textilművészeti biennálé, a színházi kamaraestek, no meg az Iseumban megrendezésre kerülő Varázsfuvola díszelőadása is. Ez utóbbinak évről évre az Iseum adott otthont. 45 évvel ezelőtt, 1977-ben Mozart operájának jubileumi 15. előadására készültek a vasi megyeszékhelyen. És nem csak emiatt az évforduló miatt volt jelentős az azévi "karneváli" előadás, hanem amiatt is, hogy ekkor kezdett megszépülni Szombathely belvárosa, beleértve az Iseum környékét is.

Mielőtt ismételten felcsendültek volna Isis templomában a Varázsfuvola örökszép dallamai, Szombathely gőzerővel készült az ünnepnapokra. Az 1977-es játékokra megszépült az Iseum környéke. Az egykori Isis-szállodával szemben ekkor fejezték be az építők a szentély fogadóját. Ezzel új bejáratot kapott Szombathely egyik legérdekesebb látnivalója. Az épületben könyvárusító pavilon, múzeumi emléktárgyakat árusító üzlet és büfé is helyet kapott.

Azaz az Iseum kilépett az építés miatt ideiglenes jelleget mutató környezetéből: a deszkapalánk helyett egy sokkal világosabb, a megújulófélben lévő belváros hangulatába is beleillő virágköntös fogta körbe a római emlékhelyet. A terepegyengetést és a parkosítást a Kertészeti és Parképítő Vállalat végezte, a Varázsfuvola első előadására újjávarázsolva a teret.