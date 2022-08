Ön is látta a Szombathely felett a libasorban araszoló fénypontokat? Nem a Perseidák, és nem is földönkívüli látogatók tették tiszteletüket a vasi megyeszékhely felett, hanem Elon Musk amerikai üzletember és mérnök Starlink névre keresztelt projektjének műholdjai voltak azok. A Starlink projekt a globális internetszolgáltatás megvalósítására indult, és a "műholdvonat" első elemei 2019 májusában hagyták el a Földet. Napjainkban már több mint 2000 műhold is pályára állt. Élőben megfigyelni őket elsőre igazán meglepő élmény, főleg ha az ember még nem halott róla. Az viszont már a projekt korai szakaszában megmutatkozott, hogy a csillagászok és az asztrofotográfusok számára nem éppen kellemes, amikor feltűnnek az égen.