A Magyar Cukrász Ipartestület immár tizenhatodszor hirdette meg az ország tortája versenyt. Idén ezt a címet Karikó Orsolya nagykőrösi cukrász kreációja, a huncut szilva herceg tortája viselheti. A Magyarország Cukormentes Tortája versenyt pedig a szegedi Gyuris László cukrászmester nyerte a nagyi kedvence fantázianevű alkotással.

- Olyan nagy az igény, nem tudjuk nem megtenni, hogy szerepeljen a kínálatunkban az ország tortája – mondta Mészáros Gábor, az egyik szombathelyi cukrászda vezetője. – Amikor bemutatjuk a süteményeket, mindig nagy az érdeklődés, és ez általában eltart a jövő év elejéig. A mostani választás ebből a szempontból jónak ígérkezik, hiszen a szilvás-boros sütemény a téli hidegekben is jól esik. Egyre több az olyan vendég, aki célirányosan keresi fel az ország tortáját is kínáló cukrászdákat. Aztán összehasonlítják, hogy hol volt a finomabb. Megtudtuk, a győztes süteményeket minden cukrászdában helyben készítik el. A cukrászok már előre megkapták a pontos receptúrát, illetve videós útmutató is rendelkezésükre áll. Az alapanyagok listája mellett azokat a kereskedőket is feltüntették, ahol azok beszerezhetők.

- A verseny kiírásában évek óta szerepel az a kikötés, hogy az alapanyagok Magyarországon egész évben beszerezhetőek legyenek, illetve tükrözzék a hazai ízlésvilágot - tette hozzá Mészáros Gábor, aki egyben a Magyar Cukrász Ipartestület elnökségi tagja is. – A magyar torták fő jellegzetessége a tészta, így elvárás volt, hogy az alkotás minimum negyven százalék tésztát tartalmazzon. Lehetőség szerint kerülni kell a túlságosan krémes, túl édes süteményeket.