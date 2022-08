Bár az önkormányzat már augusztus 21-én, azaz tíz napja azt kommunikálta Facebook oldalán, hogy gyakorlatilag csak a befejező munkálatok vannak hátra a szombathelyi Nádasdy utcában, a kint lévő táblák miatt a mai napig nem lehet teljes értékűen használni az utat - és nem lehet parkolni sem.

Bár sokan úgy használják az utcát, mintha semmiféle tiltó tábla nem lenne kint, autók parkolnak és járnak át itt úgy, hogy a kivéve célforgalom és a megállni tilos táblát nem veszik figyelembe. Egy Trabant még az aszfaltozási munkálatok ideje alatt is folyamatosan az utcában parkolt - most is ott van.

Forrás: VN

Összefoglalva tehát: vannak tiltások, amelyekre sokan fittyet hánynak - úgy tűnik, következmények nélkül. Nem lenne egyszerűbb eltüntetni a tiltó jelzéseket a Nádasd utcából?