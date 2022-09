Hatalmas élmény volt - mondta a Fricz család családfője, aki gyerekeivel ment fel a toronyba.

Elmondta, már augusztusban is jelentkeztek, de sajnos lecsúsztak a lehetőségről, most viszont sikerült. Hozzátette, még sosem voltak fenn, nagyon nagy élmény számukra, főleg úgy, hogy a gyerekek is felmehettek. A kicsik hol bátrabban, hol az apa kezét jobban szorítva lépegettek fel a több mint 45 méter magas toronyba.

A mostani toronylátogatás már a harmadik volt, és a jövőben is terveznek ilyet. Az érdeklődésre nincs panasz, hiszen szombatral is több mint 84 ember regisztrált. A torony lépcsőháza nem túl széles, így a klausztrofóbiás olvasókat óva intjük a kalandtól.

A látványért mindenképpen megéri fölmenni a toronyba, ha valakinek sikerül időben helyet foglalni az eseményre. A következő ilyen várhatóan novemberben lesz.