– Szívesen vállaltuk ezt a rendezvényt újra, és olyan miliőt próbálunk meg biztosítani, ami méltó környezet lehet egy ilyen eseménynek – hangsúlyozta a programhoz kapcsolódó sajtótájékoztatón a fogadóváros képviseletében Bebes István, Körmend polgármestere. Arra is rámutatott: a Batthyány család férfi tagjai különös szeretettel űzték a vadászatot a városban. Felhívta a figyelmet a közelmúltban megújult Vadászlakra is, ahol szombaton is várják a látogatókat. A program részleteit Gagyi István, a megyei vadászkamara elnöke részletezte.

Forrás: Jámbori Tamás

Mint mondta, 51 ifjú vadász tesz ünnepélyes fogadalmat, 17 csapat különböző vadételeket főz, lesz vadászkutya-, solymász- és íjászbemutató is, de kiállítások és kulturális programok is színesítik az eseményt. Az elnök a tavalyi, budapesti vadászati világkiállítás sikerére is visszaemlékezett: több mint egymillióan vettek részt a központi rendezvényeken, ahol a nem vadászó emberekkel is szerették volna megismertetni a vadászattal kapcsolatos életmódot. – Most is az a cél, hogy az érdeklődők beleláthassanak az életünkbe, problémáinkba, megismerjék eredményeinket, tevékenységünket, a vadgazdálkodás sokszínűségét és hasznát – tette hozzá.