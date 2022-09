A megállapodás szerint szeptember 1-jétől átvette a hajléktalanotthont az evangélikus egyház működtette Johanneum. A 24 lakó költöztetése sikeresen lezajlott – mondta el érdeklődésünkre Németh Klára, a Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Nonprofit Kft. ügyvezetője, aki fontosnak tartotta – és sikerült is megvalósítani –, hogy az ápolószemélyzet egyben maradjon és az új helyen folytathassa a munkát: ez megnyugvást, biztonságérzetet ad a változást egyébként is nehezen viselő rászorulóknak. Németh Klára úgy látja, az emberek nagyon méltó körülmények közé kerültek, szép és minden igényt kielégítő az új intézmény. Bízik abban is, a Zanati úti hajléktalanszálló és a Johanneum között a kapcsolat szoros, a közös munka napi szintű lesz.