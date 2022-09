A rendezvényt az elmúlt két évben a koronavírus-járvány miatt nem rendezhették meg, de most újra megszervezték telt ház előtt.

- A kórustalálkozó célja nemcsak a karéneklés népszerűsítése, hanem szlovén identitásunk megőrzése, közösségünk építése és megtartása is. Harmincegy évvel ezelőtt nagy célokat tűztünk ki magunk elé, mi Rába-vidéki szlovének. Legfontosabb feladataink közé tartozik a szlovén nyelv és kultúra megőrzése, amelyhez gazdag énekhagyományunk ápolása is hozzátartozik – mondta köszöntőjében Kovács Andrea, a Magyarországi Szlovének Szövetsége elnöke, aki azt is hangsúlyozta, hogy a hagyományok ápolása erősíti a nemzeti tudatot és az identitást. - Ez most különösen fontos, hiszen csak néhány napra vagyunk a 2022-es népszámlálástól, amikor hovatartozásunk megvallása meghatározó jelentőségű - mondta.