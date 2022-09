Tavasszal mintegy két hétig, amíg virágoznak, gyönyörűek az Öntő utcában a díszalmafák. Ám ezen kívül rendszeres bosszúságot okoz az itt élők számára a fasor. - A lehulló termést biciklisek, járókelők tapossák szét, az pedig az aszfalton olyan nyomot hagy, amit nehéz eltávolítani - osztotta meg mostani tapasztalatait Nagy Mihály, az utca egyik lakosa. A férfi nyáron már megmetszette a háza előtti fákat, hogy kilásson a kocsikihajtónál és parkolni is tudjon.

- Keskeny az Öntő utcában a zöldterületsáv, így azok a fák, amik nagy életteret igényelnek, itt csak sínylődnének vagy elpusztulnának. Úgy tűnik, a díszalmafa számára kedvező mind a mikroklíma, mind pedig a mikrokörnyezet, hiszen egészségesek ezek a növények, míg az utca elején egy másik fafajta kevésbé jól tűri ezt a környezetet, több példány már el is száradt – erről már Izer Gábor, a Szompark Kft. ügyvezető igazgatója beszélt. Hozzátette: évtizedekkel ezelőtt ültették el ezeket a fákat, a probléma úgy tűnik, mára csúcsosodott ki. Akkoriban a szakemberek arra törekedtek, hogy virágos fák kerüljenek a közterületekre, azok pedig termést is hoznak. Az ügyvezető szerint ebből a szempontból lehet, mégsem volt akkor jó választás az Öntő utcába díszalmafát tenni, hiszen éppen a szűk hely miatt a lehulló termés számos gondot okoz.

A fametszésnél a kft.-nek van egy sorrendje – erre is kitért Izer Gábor. - A forgalmasabb, belvárosi utcáktól haladnak a peremkerületek felé a Szompark Kft. munkatársai. Képviselői bejelentés miatt is kezdték el pénteken visszavágni az ágakat az Öntő utcában, emellett összegyűjtik a zöldhulladékot is. Az ügyvezető arra még felhívta a figyelmet, hogy szeptember végéig a kft. honlapján várják a lakossági bejelentéseket, Szombathelyen hol kellene a fákat metszeni.

- Átlagosan 1500-2000 kilogramm termést hoz a 66 díszalmafa az Öntő utcában – ezt már Horváth Gábor képviselő mondta el, aki szerint az is előrelépést jelenthetne, ha a Szompark Kft. big bag zsákok kihelyezésével segítené a terület gondozását, és annak elszállításával járó költségek nem a lakókat terhelné. A fáról januárig hullik a termés - tette hozzá.