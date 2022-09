Rácz Dániel elmondta: személyes jelenlétre továbbra is szükség van, de az ezzel foglalkozó munkatársnak elsősorban a számítógép és az állatok ellenőrzése a feladata. Jelenleg hatvanhat tehenet állítottak rá a robotra, amely rögön jelez, ha valamelyik állatnál problémát észlel. Az azonnali beavatkozás lehetőségével sok gyógyszert, antibiotikumot spórolnak meg, és a termeléskiesés is csökken. Hasonlóan, de már 2020 októbere óta használják a fejőrobotot a csörötneki Kövesdi Máté családi gazdaságában is. A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete szakmai napjára érkező vendégek mindkét magántenyésztő történetével és tapasztalatival megismerkedhettek.

– A tejtermelés sem kerülheti ki a modernizálást, technologizálást – hangsúlyozta köszöntőjében Rácz Károly, a szervezet elnöke. Mint mondta, az elmúlt években emelkedtek a hozamak. Ez sok összetevőnek, többek között a technológiának, a genetikának, a menedzsmentnek és a takarmányozásnak köszönhető. A szakmai napot a gyakorlati tapasztalatszerzés mellett a csapatösszetartás céljából szervezték.

A szakmai előadások között Faludi Gergely, a DeLaval Kft. termékmenedzsere az állományméret és tehénforgalom összefüggéséiről beszélt, majd a fejőrobot költséghatékonyságát részletezte. Kiemelte: optimális esetben a gép mellett napi huszonnégy órás körforgás működik: az állatok a pihenés-etetés-fejés háromszögében élnek. Lényegében igény szerinti fejés zajlik.