Legutóbb is igazi különlegességet láthattak, hallhattak az érdeklődők: Cseh Tamás dalaiból és Csengey Dénes verseiből a 30Y együttesből is ismert Beck Zoltán és Szűcs Krisztián állított össze egy műsort. Ezt hozták el a Hegyhátra is.

– Beck Zoli és Szűcs Krisztián misztikus jelenlétet zenéltek-mondtak a kultúrház kávéházzá alakult közönségének. Cseh Tamás és Csengey Dénes által írt, valamint Csengey Balázs által a hagyatékban megtalált dalokból állt össze a műsor. Úgy érkezett meg a két „CS” a baltavári estébe, hogy beckzolisan és szűcskrisztánosan voltak jelen – készített gyorsleltárt Gergye Rezső, a Játékszín Egyesület tagja az estről.

A szervező Vasvári Játékszín és a helyi önkormányzat, valamint támogatóként a CO-OP Vasvár Szövetkezet Nagy Gáspár szülőházának pajtájába álmodták meg a programot, de a hideg idő beterelte az előadókat és a nézőket a kultúrházba.

–Így is rendben volt minden és igazi „pajta” hangulat alakult az est végére az előadóknak köszönhetően – mondta Gergye Rezső.

Azzal folytatta: Csengey Balázs több mint két éve ismerőse már a Játékszínnek. Ő adta át az édesapja, Csengey Dénes által írt Tejút lovasa című darab kéziratát számukra, amelynek 2021-es ősbemutatója így a Játékszín Egyesület nevéhez kötődik. A darabot játszották több más helyszín mellett már a Nagy Gáspár Emlékház pajtájában is. A Kossuth-díjas költőnek kortársa, jó ismerőse volt Csengey Dénes, így kicsit hazaérkezett Bérbaltavárra tavaly a monodráma, most pedig a Másnap című előadás is.

– A Másnap több volt egy koncertnél. Két ember legbelsőbb kitárulkozásával, keserédes humorral, könnyeket a szemekbe csaló pillanatokkal és igazságokkal ajándékozta meg a közönséget – summázta Gergye Rezső.

Azt is elmondta: a helyiek mellett zalai, soproni, győri, szombathelyi, sárvári, vasvári érdeklődők is érkeztek az előadásra. Ott voltak jónéhányan Nagy Gáspár pannonhalmi osztálytársai közül a bemutatón, de megérkeztek az estre a Kossuth-díjas költő lányai is.

– A nézők hosszan tartó, értő tapssal köszönték meg az estet, ahol az előadók és a közönség szinte közösséggé is forrhatott egy kis időre –értékelt a szervező.

– A remények szerint a további hasonló rendezvények is erősíteni tudják majd az itt született költő értékrendjére alapozva a helyiekben a szülőföldhöz való ragaszkodást – tette még hozzá Gergye Rezső.

Ehhez mindjárt újabb programot is kínálnak rövidesen: a Vasvári Játékszín és a Nagy Gáspár Alapítvány a helyiekkel összefogva október 1-jén elülteti Petőfi körtefáját a Kossuth-díjas költő emlékházának udvarán, amelyre szintén szívesen látják majd az érdeklődőket.