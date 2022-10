Az ünnepi műsort ezúttal is az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala és az „Europa“-Club szervezte közösen. Az ünnepséggel a fiatalokat is szerették volna megszólítani, továbbá ezúttal az 56-os forradalom női hőseinek kívántak emléket állítani, mondta el Mentsik Szilvia szervező, a Kerekasztal vezetője: „A nemzeti ünnepre való készülődéssel mindig az a célunk, hogy bevonzzuk azokat is, akik egyébként nem járnak el rendezvényekre, de talán épp 56-ról szeretnének megemlékezni. Akár a fiatalabbak is, ezért a rockos forma, az esztergomi Sic Transit Folk Műhelyt hívtuk meg. A fiatalok állnak tehát a központban, illetve idén az ’56-os forradalom női hősei. Egy domborműre írtunk ki pályázatot és ma felavathattuk Szabó Attila fafaragó mester Szabó Ilonát ábrázoló arcképét, aki koncepciós per áldozata lett és csak a ’70-es években mentették fel. A dombormű a Kerekasztal irodájában kap majd helyet.“ - írja a magyarok.orf.at.

Mentsik Szilvia bevezető szavai után Nagy Andor, Magyarország bécsi nagykövete mondott üdvözlő beszédet, melyben kiemelte, „a legnagyobb tragédiákból is fel lehet állni, de ehhez az kell, hogy a nemzet egyben maradjon. De nem tudom megállni, hogy pár szóban ne beszéljek az ukrán-orosz háborúról, és amikor ’56 forradalmáról megemlékezünk, akkor talán helye van annak is, hogy azt kívánjuk az ukrán népnek, amit annak idején a magyarok is akartak: szabadságot és békét.“

Nagy Andor a rendezvény keretében nagyköveti díszokleveleket is átnyújtott, Vadon Mária, a gráci Mindszenty-Vadon zarándoklat szervezője, Hausmann-Farkas Elizabeth, a rolunk.at főszerkesztője és Steip Karolina, a Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesület volt tagja részesültek elismerésben munkájukért.

A programban ünnepi beszédet mondott Brummer Krisztián jogász, politológus, a soproni polgármesteri hivatal irodavezetője, aki többek között Tamási Lajos költő „Piros a vér a pesti utcán“ című, emblematikus verséből idézett. Beszédében utalt rá, hogy a magyarság a történelem során többször, drágán megtapasztalta, hogy a szabadságért fizetni kell. A szabadság és a függetlenség gondolata, ’56 eszméi minden magyart összekötnek, éljenek bárhol a világon – hangsúlyozta.

Brummer Krisztián köszönetet mondott Ausztriának az 1956-ban nyújtott segítségért. Beszédében megemlékezett Bujdosó Alpár költőről, majd – az ifjúsághoz intézve szavait – Tihanyi Árpád, ’56-os mártír búcsúleveléből is idézett. „Nemzeti ünnepet nem lehet elrendelni. Nemzeti ünnep csak az lehet, melyet a nemzet a szívében hordoz“ – zárta szavait Brummer Krisztián.

