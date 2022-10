A város működőképességét úgy kell fenntartani, hogy közben megvalósuljon az elvárt, 25 százalékos gázcsökkentés a közintézményekben. Mivel a gyermekeket, időseket érintő szociális ellátásokat továbbra is a megszokott színvonalon működteti tovább a város, bizonyos helyeken ennél drasztikusabb intézkedésre van szükség – fogalmazott bevezetőjében Celldömölk jegyzője. Majd sorolta: november 2-5 között, valamint az évvégi ünnepek környékén közigazgatási szünetet rendelnek el, ezekben az időszakokban a polgármesteri hivatal épülete zárva tart. Döntöttek továbbá arról is: a fűtési szezon idején péntekenként bevezetik az otthoni munkavégzést, az esküvőket pedig az okmányirodában berendezett helyiségben tartják meg.

– Próbáljuk az adott helyzetből a legjobbat kihozni – fogalmazott Fehér László polgármester, aki elmondta: folyamatos egyeztetésekkel teltek az elmúlt hetek. Végül úgy határoztak, a bölcsőde fenntartásáért és az idősgondozásért felelős Népjóléti Szolgálat épületébe új, korszerű kazánt szerelnek fel – ezzel jelentős energia megspórolható. A városi óvodákban a tornaszobákat lezárják és a konyhákban visszaveszik a fűtést, de a gyerekeket közvetlenül érintő változások nem lesznek. A közvilágítás is tovább üzemel a megszokott módon, ünnepi fények idén azonban nem lesznek a városban.

Már biztos az is: november 14-én a fűtési szezonra bezár a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár épülete – a szolgáltatások, foglalkozások más helyre költöztetésével kapcsolatban most is folynak az egyeztetések. A Swietelsky Aréna és az asztalitenisz csarnok nyitva marad, de csökkentik a melegvíz hőfokát, és mindössze 16-17 fokig fűtik fel az épületet. A Kemenes Vulkán Park épülete az év végéig fogadja a látogatókat, januártól azonban átmenetileg bezár. Korábban már megírtuk, a fürdő csökkentett üzemmódban működik a hideg hónapokban, a mostani tájékoztatón kiderült az is: évente mintegy 160-170 ezren látogatnak el a komplexuma, ez nagy eredmény.