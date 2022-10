Sárgarépát 500-600, erős paprikát, vegyszermentes fürtös paradicsomot, tavaszi fokhagymát, fehér répát, fekete retket 1000-2000 forintért is láttunk, a hazai dióbélből 4000 forintért vihetünk haza egy kilót süteménybe, salátákhoz, tészta- és húsételekhez. Egy csokor petrezselyem és kapor 200 forintért kapható. Egy darab karalábé 400, egy nagy zeller 500 forint. Bőven van sütőtök, amit manapság szeptembertől januárig kínálnak – akciósan 500 forintért is találtunk. Dekorálásra csábítanak a kis dísztökök – 500 forint körül áron kaphatók minőségtől, fajtától függően. A sorkikápolnai Németh Ramón sült tök szeleteket is kínált. Baranyai Andrásné vásárolt a standjánál, két és fél kiló krumpliért 930 forintot fizetett. Az asszony nagyon szereti a piacot: a Károly Róbert utcából jött, hogy a töltött zsemléhez, a napi főzéshez szükséges friss alapanyagokat beszerezze. A kiscsarnokba is benéztünk: a vargánya kilóját 5000, a rizikét 3000, a trombitagombát és a szegfűgombát 6000 forintért kínálták kedden.

Kelendők az árvácskák: az áruk az indigókéktől a narancssárgáig 250 forint, cserepes krizantémot 890-től 2490 forintig vásárolhatunk. A 12 centis cserepű 890, a 15-ös 1190, a 17-es 1690, a 21-es óriási 2490 forint – Pölöskeiné Nagy Rita azzal biztatott, a jövő héttől lejjebb megy az áruk. Érezhető, hogy a vásárlók készülnek a halottak napjára, ehhez már most mécsesek tömkelegét találják a piacon. A vásárcsarnokban a kereskedők, vevők is abban bíznak, hogy év végéig nem emelkednek jelentősen az árak. Előbbiek szeretnék, ha jóval nagyobb lenne a nyüzsgés: ha a vásárlók a minőségi szezonális, helyben termett magyar árut, a helyi termelőket támogatnák és nem az importot választanák a kiskereskedelmi láncoknál.

A Vásárcsarnokban a Szombathelyi Gomba- és Gyógynövényklub 30. jubileumi élőgomba- és gyógynövény-kiállítása nyílik ma 16 órától. Utána 17 órától Kalauz József gombavizsgáló, gombaszakellenőr Védett rejtőzködők a közelünkben címmel tart előadást. Október 14., péntekig látható a Hunyadi út felőli kiscsarnokban a kiállítás, Horváthné Ottlecz Judit gombagrafikái, Fiedler Rita gombaszakértő gombametszetei, Nagy Angelina gombafotói, valamint a Vásárcsarnok által meghirdetett gombafotó- és ovis rajzpályázatra érkező alkotások. Keddtől péntekig a Vásárcsarnok egyik gombaszakértője tart foglalkozásokat az ovisoknak.