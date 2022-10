Az elmúlt heti összesített adatokat közöljük. A beoltottak száma 6 418 580 fő, közülük 6 205 067 fő a második, 3 898 061 fő a harmadik, 352 741 fő már a negyedik oltását is felvette. Az elmúlt héten összesen 12 636 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 2 120 543 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az elmúlt héten elhunyt 104 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 47 680 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 2 036 700 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 36 163 főre nőtt. Jelenleg 1 700 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 32-en vannak lélegeztetőgépen - írja a koronavirus.gov.hu.

Magyarországon a járvány jelenleg mérsékelten zajlik, ami köszönhető a magas átoltottságnak is. A vírus továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérjük. A megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott, aki 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A kormány továbbra is biztosítja az oltás lehetőségét. Az oltás továbbra is kérhető a háziorvostól, házi gyermekorvostól, valamint felvehető a kórházi oltópontokon, ahová péntekenként időpontfoglalással és anélkül is lehet menni.

Forrás: koronavirus.gov.hu

Megyénk tekintetében enyhe csökkenésről számolhatunk be a heti megbetegedések számában. Amíg a múlthéten közölt adatok 339 fertőzöttről adtak hírt, addig a mostani friss adatoknál 304 személynél mutatott pozitív eredményt a koronavírus teszt. Ez ugyan enyhe csökkenést mutat, ugyanakkor elmondható, hogy a most közölt adatokkal együtt már harmadik hete kitartóan 300 feletti a fertőzöttek száma. Vas megyében a járvány kezdete óta már 59603 regisztrált esetet tartanak nyilván.