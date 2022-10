A Jáki úti temető után az 56-osok terén gyűltek össze a kormányhivatal, a megyei és a városi önkormányzat vezetői. Ünnepi beszédet mondott Feiszt György főlevéltáros. Mint fogalmazott: – október, ahogy felmenőinknek nagyapáinknak apáinknak és most már a mi generációnknak is, nem a gyász, hanem a kivívott szabadság szinonimája. Azé a szabadságé, amelynek hiánya 1956-ban a legnagyobb hiány volt Magyarországon. Ettől a hiánytól szenvedett mindenki hazánkban 66 éve. Feiszt György szólt arról is, Szombathelyen a forradalom napjaiban itt nem folyt vér, nem voltak leszámolások, akiknek súlyos bűnök nyomták a lelkét hír nélkül eltűntek az első éjszakán. Városunkban a forradalom győzelme után a közrendet önkéntes rendőrök, katonák és az üzemi munkástanácsok által kijelölt civilek alkotta Nemzetőrség biztosította. Elhangzott, a szabadság 12 napig tartó eufóriáját a szovjet intervenció fegyverei vérbe fojtották, és bár 1956 forradalmának megítélése ellentmondásos, nemzetünk történelmének legnagyszerűbb eseményei közé tartozik. – 1956 forradalma nemzeti büszkeségünk olyan eleme, amelynek fényét nem homályosítják a múló évtizedek és ezért kell hálával és kegyelettel gondolnunk a forradalom hősire és áldozataira – hangsúlyozta Feiszt György.