– Ha megértjük, hogy az élet része a halál, akkor mindent meg kell tennünk, hogy szeretett hozzátartozóink méltó helyen nyugodjanak és méltó állomásról induljanak végső nyughelyükre. Az utolsó hely, ahol még elköszönhetünk, a ravatalozó épülete – fogalmazta meg a temetőben Keszeiné Jancsó Marietta polgármester. A település a Magyar falu program temetők infrastruktúra-fejlesztése pályázaton nyert 21,3 millió forintot. Felújították a külső homlokzatot, a régi szürke palát sarkított palával helyettesítették, kicserélték a csapadékcsatornát. A fa nyílászárókat és bejárati ajtót új műanyag szerkezetű váltotta fel.

Forrás: Ohr Tibor

Új a lábazati vakolat is. Az épületen belül megújult az aljzatburkolat. A belső térben a villanyszerelési munkák után a falakat fehérre festették, a vizesblokkot is felújították. Összességében arra törekedtek, hogy a gyászolók számára a lehető legalkalmasabb legyen az épület, ezért azt előtetővel is bővítették, az előtető faszerkezetébe fénykeresztet építettek be. Az önkormányzat saját forrásból új kovácsoltvas kapura cserélte a régi fakaput – sorolta a polgármester. Verasztóné Magyar Melinda lelkész és Szakál Szilárd plébános áldották meg és szentelték fel a ravatalozót.

A Szelestey László utcában folytatódott az ünnepség. A polgármester ott köszöntőjében arról beszélt: nagyon fontos nap volt 2022. április 14. az uraiújfaluiak, különösen az utca lakóinak életében. Aznap értesültek ugyanis, hogy a Magyar falu programban 44,4 millió forint támogatást nyertek. Új aszfaltréteget kapott az utca 325 méter hosszban, 4,5 méter szélességben – mindez az életminőséget javítja.

Ágh Péter országgyűlési képviselő a fejlesztések kapcsán elmondta: – A kormány Magyar falu programja a kistelepülések lehetőségeit bővíti. Így volt ez Uraiújfaluban is, ahol korábban jutott forrás játszótérre, szolgálati lakásra, utakra, falubuszra, közterületi eszközökre. Ezen túl is érkezett támogatás civileknek, kisboltra, csapadékvízre, templomfelújításra. Az út kapcsán több mint 44 millió, a temetőre több mint 20 millió forint érkezett, ami nagy segítséget jelentett az elképzelések megvalósításához.