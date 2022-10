Dománé Tóth Erika polgármester fogadta a bizottságot, bemutatva a Fő utca 29. szám alatti épületet, amelyet szépen felújítottak, és egy falubeli asztalosmester készítette bútorokkal rendezték be. A népi építészeti értéket képviselő pajtában helyezték el a mérleggyűjteményt, amit Kolozár György mutatott be, akinek a dédapjáé volt a gyűjteményt megalapozó darab: egy 1800-as évekből szátrmazó mérleg. Szakmai tudással és nagy lelkesedéssel ismertette a sokszínű, ma már 260 darabos gyűjteményt, kiemelte, hogy az országos szinten is unikális. A bizottság a javaslatot megfontolta, és a mérleggyűjteményt a megyei értéktárba emelte. A döntésnél az is nyomott a latban, hogy a gyűjtemény mögött közösség van, amely gondozza: a Döröskei Örökségóvó, Faluszépítő és Falufejlesztő Egyesület.

Fotós: © Szendi Péter

A Velemi Gesztenyeünnep a hozzá kapcsolódó kulturális és gasztronómiai értékekkel együtt lett megyei érték. 2022-ben 31. alkalommal rendezik meg a fesztivált – épp a következő hétvégén –, a látogatók gesztenyés finomságokat, mézes- és kürtőskalácsot, langallót kóstolhatnak, miközben a legismertebb megyei és országos előadók, népzenészek, táncosok, vásári komédiások szórakoztatnak, nem hiányoznak a kézművesek portékái sem. De Velem e rendezvényen kívül is, egész ősszel kínálja a gesztenyét az évszázados hagyomány alapján. Az ősöktől ellesett technikával sütik a gesztenyét más hétvégéken is, gyertyán és bükkfa lángja felett, egyedi serpenyőkben pirulnak a barna szemek.

Fotós: © Szendi Péter

Az 1880-ban Hauszmann Alajos tervei szerint átépített Megyeháza is bekerült a vasi értéktárba. Ez Szombathely belvárosának egyik legrégebbi épülete, látogatása iránt nagy érdeklődés van, az eddig megtartott vezetések sikeresek voltak. Impozáns, a Berzsenyi teret uraló markáns homlokzata az arra járóknak szemet gyönyörködtető, a Vas megyeieknek szívet melengető. Számos történelmi esemény tanúja volt, a Vas megyei identitást erősítő szerepe elvitathatatlan. A homlokzati címerében szereplő strucc szájában a patkó az egykori vasművességre utal.